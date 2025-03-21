США уменьшают участие в контроле за соблюдением санкций против рф — Finance.ua

США уменьшают участие в контроле за соблюдением санкций против рф Сегодня 16:12

США уменьшают участие в контроле за соблюдением санкций против рф

Европейские чиновники утверждают, что администрация Трампа сократила свое участие в усилиях по обеспечению соблюдения санкций против россии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам чиновников, говоривших на условиях анонимности, представители США в большинстве своем не участвуют в работе нескольких групп, созданных союзниками для борьбы с обходом санкций, введенных против Кремля.

В частности, США почти не реагируют в рабочей группе, занимающейся предотвращением доступа россии к деталям и оборудованию для производства оружия, отметили они. Также Вашингтон снизил активность в группе, которая контролирует и обеспечивает соблюдение ценового предела G7 на российскую нефть.

По словам европейских чиновников, им не понятно, сознательно ли США решили сократить свое участие, или просто им не хватает ключевого персонала. Некоторые встречи посещали менее влиятельные чиновники, не уполномоченные принимать решения.

Трамп заявил, что готов усилить санкции против россии, если Москва не будет участвовать в мирных переговорах. В то же время, европейские чиновники отмечают, что признаков подготовки к такому шагу пока нет, и непонятно, какие действия США предпринимают для борьбы с обходом действующих санкций.

Однако в начале месяца администрация Трампа все же усилила ограничения, остановив действие лицензии, по истечении ее срока, на энергетические платежи некоторым банкам. США также вышли в феврале из рабочей группы KleptoCapture, созданной администрацией Байдена для борьбы с российскими активами.

По словам европейских чиновников, США дали понять, что санкции будут оставаться в силе, пока идет война, и пока они не стремятся их смягчить. В то же время, ослабление ограничений, вероятно, станет частью любого будущего соглашения.

Економічна Правда По материалам:

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