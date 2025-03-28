ЕС готовит 17-й пакет санкций против рф, несмотря на ее требования о снятии ограничений — EU Observer Сегодня 10:15

ЕС готовит 17-й пакет санкций против рф, несмотря на ее требования о снятии ограничений — EU Observer

Европейский союз готовит дальнейшие санкции против россии, несмотря на призыв москвы освободить от ограничений один из своих ведущих банков Россельхозбанк в обмен на прекращение огня. Предложения о новых санкциях могут быть представлены уже в начале лета.

Об этом пишет EU Observer.

Блок начал работу над 17-м пакетом санкций против россии, «она находится на очень ранней стадии», сообщают дипломатические источники издания.

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Ожидаются предложения от Еврокомиссии, которые, вероятно, будут представлены в начале лета.

Один из дипломатов выразил сомнения по поводу этих сроков, добавив, что следует учесть, «как будут развиваться мирные переговоры США, россии и Украины».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные санкции против россии должны оставаться в силе до тех пор, пока кремль не прекратит войну против Украины.

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25 марта россия заявила, что Соединенные Штаты согласились помочь ей снять ряд западных санкций и ограничений в отношении продовольствия, удобрений и судоходных компаний как предварительные условия для соглашения о морской безопасности в Черном море. Спикер кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что требования россии якобы в значительной степени повторяют то, что было согласовано в версии «зерновой сделки» 2022 года, заключенной при посредничестве ООН и Турции.

Кремль заявил, что соглашение зависит от отмены санкций, в том числе введенных против Россельхозбанка, который занимается финансированием производства и экспорта продовольствия, — и их вторичного подключения к глобальной системе банковских сообщений SWIFT.

Брюссель уже отклонил требование россии снять санкции с Россельхозбанка в рамках соглашения о частичном прекращении огня, заявив, что режим санкций останется в силе до «безоговорочного вывода» войск россии из Украины.

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