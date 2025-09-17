0 800 307 555
Какие отрасли больше всего пополняют бюджет Украины в 2025 году

Казна и Политика
За январь — август 2025 года самые большие поступления в сводный бюджет Украины обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности и торговли. Перерабатывающая промышленность дала 17,6% всех налоговых поступлений, а оптовая и розничная торговля — 16,7%.
Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
«За 8 месяцев почти 35% налоговых поступлений в бюджет обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности и торговли. Эти отрасли уверенно лидируют с начала года», — отметила Карнаух.
Кто тоже в топе:
  • государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 11,6%;
  • финансовая и страховая деятельность — 10%.
Наибольшая динамика по уплате по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в следующих отраслях:
  • перерабатывающая промышленность — +32,3% (+59,9 млрд грн);
  • оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — +29,2% (+52,8 млрд грн);
  • государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — +29,1% (+36,5 млрд грн);
  • поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — +33,1% (+20,9 млрд. гривен).
Напомним, правительство внесло в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2026 год, который в частности предусматривает повышение минималки и прожиточного минимума — соответственно увеличится и налоговая нагрузка на ФЛП, которая зависит от этих показателей. Налоговый консультант Александр Зарайский посчитал, какие суммы единого налога, военного сбора и ЕСВ придется платить ФЛП в 2026 году.
Государственная налоговая служба утвердила перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства по состоянию на август 2025 года. В него включили 7149 субъектов хозяйствования.
По материалам:
Finance.ua
Налоги
