Какие отрасли больше всего пополняют бюджет Украины в 2025 году

За январь — август 2025 года самые большие поступления в сводный бюджет Украины обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности и торговли. Перерабатывающая промышленность дала 17,6% всех налоговых поступлений, а оптовая и розничная торговля — 16,7%.

Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

«За 8 месяцев почти 35% налоговых поступлений в бюджет обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности и торговли. Эти отрасли уверенно лидируют с начала года», — отметила Карнаух.

Кто тоже в топе:

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 11,6%;

финансовая и страховая деятельность — 10%.

Наибольшая динамика по уплате по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в следующих отраслях:

перерабатывающая промышленность — +32,3% (+59,9 млрд грн);

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — +29,2% (+52,8 млрд грн);

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — +29,1% (+36,5 млрд грн);

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — +33,1% (+20,9 млрд. гривен).

Напомним, правительство внесло в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2026 год, который в частности предусматривает повышение минималки и прожиточного минимума — соответственно увеличится и налоговая нагрузка на ФЛП, которая зависит от этих показателей. Налоговый консультант Александр Зарайский посчитал , какие суммы единого налога, военного сбора и ЕСВ придется платить ФЛП в 2026 году.

Государственная налоговая служба утвердила перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства по состоянию на август 2025 года. В него включили 7149 субъектов хозяйствования.

