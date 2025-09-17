0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией

Казна и Политика
26
Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией
Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией
Верховная Рада приняла в целом закон о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.
Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.
«Юридическое принятие соглашения даст Украине гарантированные рамки взаимной поддержки на много лет вперед, что должно усилить обороноспособность, способствовать технологическому развитию и экономической стабильности», — говорится в сообщении.
Читайте также
Законопроект № 0332 закрепляет новую долгосрочную рамку двустороннего сотрудничества, касающуюся безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культурных связей.

Что предусматривает соглашение

Соглашение предусматривает существенное усиление военной поддержки: Соединенное Королевство обязуется ежегодно предоставлять Украине военную помощь на сумму не менее £3,6 миллиарда до финансового года 2030/31 и после — при необходимости.
Это включает:
  • обучение украинских военных;
  • поддержку пилотов;
  • поставки военной авиации;
  • расширенное сотрудничество в производстве оборонной продукции, дронах, артиллерии;
  • привлечение к форматам совместного экспедиционного взаимодействия, таких как Joint Expeditionary Force.
Кроме того, соглашение содержит обязательства по сотрудничеству в энергетике, в частности в области зеленой энергетики и критических минералов, между странами — в технологическом развитии, научных исследованиях, агротехнологиях, дроностроении, а также в культурной, образовательной и гуманитарной сферах.
Также документ предусматривает четкие механизмы консультаций между сторонами в случае угрозы или агрессии и подходов к морской безопасности.
Читайте также
Напомним, 16 января Украина и Британия подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.
100-летнее партнерство является важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины — гарантируя, что она больше никогда не будет уязвима к агрессии, подвергшейся россии — и обязуясь стоять бок о бок с суверенной Украиной в течение следующего столетия.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems