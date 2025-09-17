Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией Сегодня 16:31 — Казна и Политика

Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией

Верховная Рада приняла в целом закон о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

«Юридическое принятие соглашения даст Украине гарантированные рамки взаимной поддержки на много лет вперед, что должно усилить обороноспособность, способствовать технологическому развитию и экономической стабильности», — говорится в сообщении.

Законопроект № 0332 закрепляет новую долгосрочную рамку двустороннего сотрудничества, касающуюся безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культурных связей.

Что предусматривает соглашение

Соглашение предусматривает существенное усиление военной поддержки: Соединенное Королевство обязуется ежегодно предоставлять Украине военную помощь на сумму не менее £3,6 миллиарда до финансового года 2030/31 и после — при необходимости.

Это включает:

обучение украинских военных;

поддержку пилотов;

поставки военной авиации;

расширенное сотрудничество в производстве оборонной продукции, дронах, артиллерии;

привлечение к форматам совместного экспедиционного взаимодействия, таких как Joint Expeditionary Force.

Кроме того, соглашение содержит обязательства по сотрудничеству в энергетике, в частности в области зеленой энергетики и критических минералов, между странами — в технологическом развитии, научных исследованиях, агротехнологиях, дроностроении, а также в культурной, образовательной и гуманитарной сферах.

Также документ предусматривает четкие механизмы консультаций между сторонами в случае угрозы или агрессии и подходов к морской безопасности.

Напомним, 16 января Украина и Британия подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.

100-летнее партнерство является важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины — гарантируя, что она больше никогда не будет уязвима к агрессии, подвергшейся россии — и обязуясь стоять бок о бок с суверенной Украиной в течение следующего столетия.

