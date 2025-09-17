Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией
Верховная Рада приняла в целом закон о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.
Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.
«Юридическое принятие соглашения даст Украине гарантированные рамки взаимной поддержки на много лет вперед, что должно усилить обороноспособность, способствовать технологическому развитию и экономической стабильности», — говорится в сообщении.
Законопроект № 0332 закрепляет новую долгосрочную рамку двустороннего сотрудничества, касающуюся безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культурных связей.
Что предусматривает соглашение
Соглашение предусматривает существенное усиление военной поддержки: Соединенное Королевство обязуется ежегодно предоставлять Украине военную помощь на сумму не менее £3,6 миллиарда до финансового года 2030/31 и после — при необходимости.
Это включает:
- обучение украинских военных;
- поддержку пилотов;
- поставки военной авиации;
- расширенное сотрудничество в производстве оборонной продукции, дронах, артиллерии;
- привлечение к форматам совместного экспедиционного взаимодействия, таких как Joint Expeditionary Force.
Кроме того, соглашение содержит обязательства по сотрудничеству в энергетике, в частности в области зеленой энергетики и критических минералов, между странами — в технологическом развитии, научных исследованиях, агротехнологиях, дроностроении, а также в культурной, образовательной и гуманитарной сферах.
Также документ предусматривает четкие механизмы консультаций между сторонами в случае угрозы или агрессии и подходов к морской безопасности.
Напомним, 16 января Украина и Британия подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.
100-летнее партнерство является важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины — гарантируя, что она больше никогда не будет уязвима к агрессии, подвергшейся россии — и обязуясь стоять бок о бок с суверенной Украиной в течение следующего столетия.
