Президент инициировал ратификацию исторического соглашения с Великобританией: что предусматривает — Finance.ua

Президент инициировал ратификацию исторического соглашения с Великобританией: что предусматривает Сегодня 16:10 — Казна и Политика

Президент инициировал ратификацию исторического соглашения с Великобританией: что предусматривает

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О ратификации Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии».

Об этом говорится в карточке законопроекта № 0332 на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке , цель документа — завершить необходимые внутригосударственные процедуры для вступления соглашения в силу, что предусмотрено законом Украины «О международных договорах Украины».

Ратификация соглашения позволит официально закрепить столетнее партнерство между Украиной и Великобританией. Согласно статье 12 соглашения, оно вступает в силу после того, как обе стороны сообщат друг другу о выполнении всех внутренних процедур.

Принятие данного законопроекта позволит завершить все необходимые внутригосударственные процедуры для вступления в силу Соглашения и официального запуска 100-летнего партнерства между Украиной и Соединенным Королевством.

Сотрудничество предусматривает:

укрепление стратегических отношений в сферах обороны, безопасности, торговли, энергетики, образования, науки, культуры, социальной и миграционной политики, также в отраслях правосудия и информационной безопасности.

Принятие и реализация законопроекта, а также выполнение положений соглашения после вступления в силу не потребуют дополнительных расходов из государственного бюджета и не уменьшат его доходы.

Основные положения соглашения

Военная помощь. Великобритания будет оказывать Украине ежегодную военную помощь на сумму не менее 3,6 миллиарда долларов столько, сколько потребуется.

Поддержка авиации. Расширение подготовки украинских авиационных специалистов и помощь в поставках боевых самолетов стран НАТО.

Дальнобойное вооружение и дроны. Инвестиции в производство дальнобойного оружия, дронов и артиллерии в Украине.

Морская безопасность. Создание совместных флотилий для обеспечения безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях.

Діло По материалам:

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