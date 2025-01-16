Україна і Британія підписали угоду про сторічну співпрацю — Finance.ua

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Україна і Британія підписали угоду про сторічну співпрацю

Казна та Політика
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Україна і Британія підписали угоду про сторічну співпрацю
Україна і Британія підписали угоду про сторічну співпрацю, Фото: suspilne.media
У вівторок, 16 січня, Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв’язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.
Про це стало відомо під час пресконференції прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Володимира Зеленського.
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Договір посилить військову співпрацю у сфері морської безпеки через нову структуру для зміцнення безпеки Балтійського, Чорного та Азовського морів і стримування триваючої російської агресії.
Ця угода також закріплює за Великою Британією статус пріоритетного партнера України в енергетичному секторі, стратегії видобутку критично важливих корисних копалин та виробництві екологічно чистої сталі.
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100-річне партнерство є важливим кроком у підтримці довгострокової безпеки України — гарантуючи, що вона більше ніколи не буде вразливою до агресії, якої зазнала від росії — і зобов’язуючись стояти пліч-о-пліч із суверенною Україною протягом наступного століття.
Варто нагадати, що у січні 2024 року Зеленський та колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду, яка стала прототипом для інших оборонних угод, і водночас декларувала намір підписання.
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У тексті угоди було зазначено, що «у разі збройного нападу росії на Україну, на запит будь-якого з учасників учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії».
За матеріалами:
Європейська правда
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