Велика Британія запроваджує нові правила в’їзду в країну — Finance.ua

Велика Британія запроваджує нові правила в’їзду в країну
З 2 квітня 2025 року Велика Британія запроваджує електронний дозвіл ETA (Electronic Travel Authorisation) для доступу на територію країни громадян Євросоюзу, в тому числі водіїв комерційного транспорту.
Про це повідомляє TrasportoEuropa.
Дозвіл ETA необхідний для всіх короткострокових перевезень, включаючи транзит, пов’язаний з міжнародними перевезеннями.
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До 2 квітня цього року громадяни ЄС можуть в’їжджати в країну без візи для перебування менше ніж 6 місяців, але з цієї дати дане спрощення більше не буде дійсним. Необхідно буде мати електронний дозвіл, що надається разом з паспортом.
Як отримати ETA
Необхідно заповнити онлайн-форму на офіційному сайті британського уряду та сплатити збір у розмірі 10 фунтів стерлінгів (майже 12 євро).
Дозвіл дійсний для багаторазового перебування до шести місяців протягом двох років. Він видається в електронному форматі протягом трьох днів після запиту.
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Громадяни ЄС зможуть зробити ETA через додаток UK ETA вже 5 березня 2025 року. Однак для неєвропейців діють нові терміни — обов’язкове отримання ETA починається з 8 січня 2025 року.
У разі відмови в отриманні такого дозволу, необхідно буде запитати спеціальну візу, як у випадку перебування з причин роботи тощо. Заявки можуть бути подані третіми особами від імені інших осіб.
Нові правила для перевізників
Для перевізників ETA є додатковим елементом, який слід враховувати при плануванні перевезень до Великої Британії.
Транспортні компанії повинні швидко адаптуватися до цієї нової процедури, інформуючи своїх водіїв і заздалегідь готуючи запити, щоб уникнути затримок або труднощів на кордонах.
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