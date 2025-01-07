Велика Британія запроваджує нові правила в’їзду в країну — Finance.ua

Велика Британія запроваджує нові правила в’їзду в країну Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Велика Британія запроваджує нові правила в’їзду в країну

З 2 квітня 2025 року Велика Британія запроваджує електронний дозвіл ETA (Electronic Travel Authorisation) для доступу на територію країни громадян Євросоюзу, в тому числі водіїв комерційного транспорту.

Про це повідомляє TrasportoEuropa.

Дозвіл ETA необхідний для всіх короткострокових перевезень, включаючи транзит, пов’язаний з міжнародними перевезеннями.

До 2 квітня цього року громадяни ЄС можуть в’їжджати в країну без візи для перебування менше ніж 6 місяців, але з цієї дати дане спрощення більше не буде дійсним. Необхідно буде мати електронний дозвіл, що надається разом з паспортом.

Як отримати ETA

Необхідно заповнити онлайн-форму на офіційному сайті британського уряду та сплатити збір у розмірі 10 фунтів стерлінгів (майже 12 євро).

Дозвіл дійсний для багаторазового перебування до шести місяців протягом двох років. Він видається в електронному форматі протягом трьох днів після запиту.

Громадяни ЄС зможуть зробити ETA через додаток UK ETA вже 5 березня 2025 року. Однак для неєвропейців діють нові терміни — обов’язкове отримання ETA починається з 8 січня 2025 року.

У разі відмови в отриманні такого дозволу, необхідно буде запитати спеціальну візу, як у випадку перебування з причин роботи тощо. Заявки можуть бути подані третіми особами від імені інших осіб.

Нові правила для перевізників

Для перевізників ETA є додатковим елементом, який слід враховувати при плануванні перевезень до Великої Британії.

Транспортні компанії повинні швидко адаптуватися до цієї нової процедури, інформуючи своїх водіїв і заздалегідь готуючи запити, щоб уникнути затримок або труднощів на кордонах.

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