Кабмин расширил программу «Пакет школьника»
Кабинет министров Украины расширил программу «Пакет школьника». С 1 октября тратить единовременную помощь можно будет не только на принадлежности и одежду, но и на книги.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Расширили „Пакет школьника“. С 1 октября 2025 года тратить единовременную помощь можно и на книги», — сообщила Свириденко.
Также с 1 января 2026 года участвовать в программе смогут только магазины, внесенные в официальный список (канцелярия, книги, детская одежда и обувь);
Кроме того, предусмотрена возможность подачи заявления о предоставлении единовременной денежной помощи учащимся первых классов «Пакет школьника» в бумажной форме в случае отсутствия в соответствующих государственных электронных информационных ресурсах информации, необходимой для идентификации личности получателя.
Если информация о ребенке отсутствует в услуге «Пакет школьника» в «Дія»:
- уточните в школе, внесены ли данные в АИКОМ;
- проверьте, есть ли в системе регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика родителей или законных представителей;
- если вы не пользуетесь «Дія», заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда (но данные ребенка все равно должны быть в АИКОМ).
Подать заявление можно до 15 ноября 2025 г. Выплата будет поступать на «Дія.Картка» в течение 14 дней после подачи заявки. Размер выплаты — 5000 гривен на каждого первоклассника.
Как сообщили в ПриватБанке, родители нынешних первоклашек, которые уже получили от государства помощь Пакет школьника на «Дія.Картка» ПриватБанка, чаще всего тратят средства помощи на покупку детской одежды и канцтоваров.
По данным статистики ПриватБанка, более половины — 64% средств.
Пакет школьника родители первоклассников тратят на покупку детской одежды. На канцтовары уходит более трети — 32% средств из общих расходов средств помощи.
