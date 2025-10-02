Доля доллара в резервах центральных банков — на минимуме за 30 лет Сегодня 11:36 — Валюта

Доля доллара в резервах центральных банков — на минимуме за 30 лет

Доля доллара в международных резервах упала до самого низкого уровня с 1995 года. Но причина не в том, что центробанки массово отказываются от американской валюты, а в резком падении курса.

Об этом пишет Bloomberg

По подсчетам МВФ, во втором квартале 2025 года доля доллара в резервах снизилась до 56,3%, что почти на 1,5 процентных пункта меньше, чем в первом квартале. В отчете говорится: около 92% падения объясняется именно колебаниями валютных курсов.

Давление на доллар

На валюту в этом году оказывают давление сразу несколько факторов: повышение тарифов, инициированное президентом Дональдом Трампом, его требования к ФРС снизить ставки, а также новый налоговый законопроект.

Поскольку центральные банки отчитываются МВФ о своих валютных резервах в долларах, колебания обменных курсов влияют на стоимость базовых резервов. Часто эти колебания относительно незначительны. Но во втором квартале доллар обесценился на 9% против евро, на 11% против франка и на 6% против фунта.

Евро и фунт отыгрывают

Интересно, что даже при уменьшении общих объемов евро и фунтовых резервов их доля в мировых сокровищницах выросла. В евро — до 21%, что стало максимумом с 2021 года, у фунта — тоже заметное повышение. Это стало возможным благодаря укреплению обменных курсов обеих валют.

Напомним, в среду цены на золото поднялись до исторического максимума. Инвесторы ищут безопасные активы на фоне остановки работы правительства США и ожиданий, что Федеральная резервная система пойдет на снижение процентных ставок.

