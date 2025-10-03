Каким будет курс евро и доллара до 12 октября Сегодня 10:00 — Валюта

В Украине с 6 по 12 октября ожидается спокойная обстановка на валютном рынке. Режим управляемой гибкости Национального банка работает как предохранитель от резких курсовых колебаний, что позволяет регулятору сохранять рынок предсказуемым и стабильным.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

Он отметил, что в пользу гривны работает снижение инфляции, которая с июня по сентябрь уменьшилась почти на 4% в годовом исчислении. Кроме того, дополнительную поддержку обеспечивает высокий сезон, когда цены на продукты традиционно снижаются. Это создает позитивный фон не только потребителям, но и финансовому сектору.

Банкир отметил, что важным сигналом стало решение НБУ сохранить учетную ставку на уровне 15,5%, что свидетельствует о стремлении регулятора поддержать финансовую систему в равновесии, удержать инфляционные ожидания и укрепить доверие бизнеса и населения.

Он напомнил, что в октябре традиционно растет активность на рынке из-за завершения квартала и подготовки компаний к налоговым расчетам. Этот фактор может кратковременно повышать спрос на валюту, но у него нет фундаментальных рисков для стабильности.

В то же время остаются и внешние риски, способные повлиять на валютный рынок:

непредвиденные события на фронте;

возможные перебои в международной помощи Украине;

угроза ракетных и дроновых атак на энергетическую инфраструктуру, традиционно усиливающиеся осенью.

Напомним, на прошлой неделе НБУ разрешил гривне ослабнуть до почти 41.5/$, снизив интервенции. Об этом говорится в аналитике ICU. Национальный банк уменьшил объем интервенций до $560 млн, то есть снова ниже средненедельного объема с начала полномасштабной войны.

Высокий прогноз курса доллара , заложенный в проект бюджета на следующий год, напрямую повлияет на запланированные доходы государства.

Об этом сказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

доллару 45,7 грн к доллару. И это одна из причин, почему доходы выросли на 446,8 млрд гривен», — сказала она. По словам депутата, это приведет к увеличению поступлений по налогу на доходы физических лиц. «Плюс заложен высокий курс гривны по отношению кк доллару. И это одна из причин, почему доходы выросли на 446,8 млрд гривен», — сказала она.

