Валютные интервенции НБУ сократились до минимума с апреля

17
В сентябре структурный недостаток валюты сократился. Национальный банк Украины снизил продажи валюты, но повысил курс доллара.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В прошлом месяце регулятор продал на межбанковском валютном рынке 2,290 млрд долларов, на 15,1% меньше, чем в августе (2,696 млрд долларов).
Интервенции НБУ сократились до минимума с апреля. С начала года НБУ продал на межбанке 25,966 млрд долларов.
За это время Украина получила международную помощь на сумму 30,6 млрд долларов, что больше, чем интервенции НБУ.
Интервенции НБУ в 2025 году, млн долларов
ДатаПокупкаПродажаСальдо
Январь6,6-3 756,3-3 749,7
Февраль0,5-3 058,6-3 058,1
Март10,0-2 617,8-2 607,8
Апрель17,5-2 261,1-2 243,5
Май1,3-2 924,6-2 923,3
Июнь1,3-2 962,6-2 961,4
Июль0,3-3 436,4-3 436,1
Август0,6-2 696,6-2 695,9
Сентябрь1,7-2 291,5-2 289,8
Итого39,8-26 005,3-25 965,5
По прогнозу НБУ, внешнее финансирование будет составлять 54 млрд. долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке. МВФ прогнозирует, что финансирование будет составлять 53,6 млрд долларов (без траншей самого фонда).

Курс доллара в сентябре

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. Фактически это валюта, которая поступила за счет международной помощи. НБУ только перераспределяет ее через межбанк.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или понижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.
В сентябре официальный курс доллара вырос на 5 копеек до 41,31 гривны. Курс остается ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).
Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За сентябрь упал на 5 копеек до 41,45 грн/доллар.

Справка Finance.ua:

  • по прогнозу банкира Сергея Мамедова, курс доллара в октябре может колебаться в диапазоне 41,2−42,2 грн/1 $. Курс евро будет зависеть от соотношения евро/доллар на мировых рынках, которое ожидается в пределах 1,15−1,2, что позволяет прогнозировать котировки на уровне 47,8−49,8 грн/1 €.
  • По словам экономиста Даниила Монина, официальный курс евро может немного возрасти, зафиксировавшись в пределах 48,50−49,50 грн/евро.
