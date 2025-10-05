Валютные интервенции НБУ сократились до минимума с апреля
В сентябре структурный недостаток валюты сократился. Национальный банк Украины снизил продажи валюты, но повысил курс доллара.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В прошлом месяце регулятор продал на межбанковском валютном рынке 2,290 млрд долларов, на 15,1% меньше, чем в августе (2,696 млрд долларов).
Интервенции НБУ сократились до минимума с апреля. С начала года НБУ продал на межбанке 25,966 млрд долларов.
За это время Украина получила международную помощь на сумму 30,6 млрд долларов, что больше, чем интервенции НБУ.
Интервенции НБУ в 2025 году, млн долларов
|Дата
|Покупка
|Продажа
|Сальдо
|Январь
|6,6
|-3 756,3
|-3 749,7
|Февраль
|0,5
|-3 058,6
|-3 058,1
|Март
|10,0
|-2 617,8
|-2 607,8
|Апрель
|17,5
|-2 261,1
|-2 243,5
|Май
|1,3
|-2 924,6
|-2 923,3
|Июнь
|1,3
|-2 962,6
|-2 961,4
|Июль
|0,3
|-3 436,4
|-3 436,1
|Август
|0,6
|-2 696,6
|-2 695,9
|Сентябрь
|1,7
|-2 291,5
|-2 289,8
|Итого
|39,8
|-26 005,3
|-25 965,5
По прогнозу НБУ, внешнее финансирование будет составлять 54 млрд. долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке. МВФ прогнозирует, что финансирование будет составлять 53,6 млрд долларов (без траншей самого фонда).
Курс доллара в сентябре
Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. Фактически это валюта, которая поступила за счет международной помощи. НБУ только перераспределяет ее через межбанк.
Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵
НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или понижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.
В сентябре официальный курс доллара вырос на 5 копеек до 41,31 гривны. Курс остается ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).
Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За сентябрь упал на 5 копеек до 41,45 грн/доллар.
Справка Finance.ua:
- по прогнозу банкира Сергея Мамедова, курс доллара в октябре может колебаться в диапазоне 41,2−42,2 грн/1 $. Курс евро будет зависеть от соотношения евро/доллар на мировых рынках, которое ожидается в пределах 1,15−1,2, что позволяет прогнозировать котировки на уровне 47,8−49,8 грн/1 €.
- По словам экономиста Даниила Монина, официальный курс евро может немного возрасти, зафиксировавшись в пределах 48,50−49,50 грн/евро.
