Валютные интервенции НБУ сократились до минимума с апреля

В сентябре структурный недостаток валюты сократился. Национальный банк Украины снизил продажи валюты, но повысил курс доллара

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В прошлом месяце регулятор продал на межбанковском валютном рынке 2,290 млрд долларов, на 15,1% меньше, чем в августе (2,696 млрд долларов).

Интервенции НБУ сократились до минимума с апреля. С начала года НБУ продал на межбанке 25,966 млрд долларов.

За это время Украина получила международную помощь на сумму 30,6 млрд долларов, что больше, чем интервенции НБУ.

Интервенции НБУ в 2025 году, млн долларов

Дата Покупка Продажа Сальдо Январь 6,6 -3 756,3 -3 749,7 Февраль 0,5 -3 058,6 -3 058,1 Март 10,0 -2 617,8 -2 607,8 Апрель 17,5 -2 261,1 -2 243,5 Май 1,3 -2 924,6 -2 923,3 Июнь 1,3 -2 962,6 -2 961,4 Июль 0,3 -3 436,4 -3 436,1 Август 0,6 -2 696,6 -2 695,9 Сентябрь 1,7 -2 291,5 -2 289,8 Итого 39,8 -26 005,3 -25 965,5

По прогнозу НБУ, внешнее финансирование будет составлять 54 млрд. долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке. МВФ прогнозирует, что финансирование будет составлять 53,6 млрд долларов (без траншей самого фонда).

Курс доллара в сентябре

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. Фактически это валюта, которая поступила за счет международной помощи. НБУ только перераспределяет ее через межбанк.

НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или понижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

В сентябре официальный курс доллара вырос на 5 копеек до 41,31 гривны. Курс остается ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).

Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За сентябрь упал на 5 копеек до 41,45 грн/доллар.

Справка Finance.ua:

по прогнозу банкира Сергея Мамедова, курс доллара в октябре может колебаться в диапазоне 41,2−42,2 грн/1 $. Курс евро будет зависеть от соотношения евро/доллар на мировых рынках, которое ожидается в пределах 1,15−1,2, что позволяет прогнозировать котировки на уровне 47,8−49,8 грн/1 €.

По словам экономиста Даниила Монина, официальный курс евро может немного возрасти, зафиксировавшись в пределах 48,50−49,50 грн/евро.

