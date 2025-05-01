Курс доллара в мае 2025 года: какие факторы будут влиять на валютный рынок — Finance.ua

Курс доллара в мае 2025 года: какие факторы будут влиять на валютный рынок Сегодня 17:04 — Валюта

Курс доллара в мае 2025 года: какие факторы будут влиять на валютный рынок

В мае ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть от ряда прямых и косвенных экономических, геополитических и военных факторов. Ожидается, что курс доллара за последний месяц весны будет оставаться достаточно стабильным. Вероятно, основные колебания будут происходить на уровне 41,6−41,8 грн за $1.

Об этом вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус банка Сергей Мамедов рассказал в комментарии Факты ICTV.

Ситуация на валютном рынке

Текущие курсы и курсовую стратегию определят Национальный банк Украины как основной игрок на рынке, рассказал Сергей Мамедов.

Он напомнил, что с декабря по март регулятор трижды увеличивал учетную ставку с 13% до 15,5%. Главная цель этих монетарных изменений заключалась в «притеснении» роста потребительских цен и укреплении гривны.

На апрельском заседании Монетарного комитета Нацбанк оставил размер учетной ставки на уровне 15,5%, что может свидетельствовать об эффективности предыдущих корректировок, допустил вице-президент Ассоциации украинских банков.

«То есть учетная ставка на уровне 15,5% сейчас отвечает рыночным обстоятельствам и в ближайшие месяцы останется постоянной», — сказал он.

Какой будет инфляция

Ожидается, что в мае инфляция будет на уровне 1−1,5% (до 15% из года в год), отметил глава правления Глобус банка.

«Можно сказать, что в следующем месяце наступит инфляционная кульминация и в дальнейшем она может снижаться», — утверждает Сергей Мамедов.

Также важным для валютного рынка станет действие режима «управляемой гибкости», который фактически делает невозможным резкие валютные изменения. В то же время регулятор сможет через механизм валютных интервенций корректировать соотношение спроса и предложения, обратил внимание он.

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Еще одним важным экономическим фактором, который может отразиться на валютном рынке, является приближение времени «Ч» для экономического безвиза для украинского экспорта в страны ЕС.

Мамедов напомнил, что в июне действие безвиза будет отменено, что может повлиять на общий уровень валютной выручки, формирующий международные резервы Украины. Источник валютных интервенций — это как раз международные резервы страны.

Какие факторы будут влиять на курс

Конечно, нельзя обойти общую международную экономическую ситуацию. Однако, по мнению Мамедова, снижение курса доллара в мире не отразится на стоимости этой валюты в Украине.

Во-первых, как он отметил, в условиях войны украинский валютный рынок частично регулируется Нацбанком, благодаря чему рынок находится под защитой от нежелательных курсовых катаклизмов. Во-вторых, украинский бюджет напрямую привязан к курсу доллара. В-третьих, более 60% всех экспортно-импортных сделок осуществляется в американской валюте, добавил эксперт.

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В то же время курс евро будет формироваться преимущественно на основе мировых торгов пары доллар/евро. Иными словами, стоимость европейской валюты будет соразмерна мировым курсам этой валюты по сравнению с курсом доллара, сказал Мамедов.

Каким будет курс доллара в мае

В мае на валютный рынок косвенно могут повлиять дальнейшие попытки найти действенный механизм завершения войны, экономические последствия вражеских ракетных и дроновых атак, возможное подписание «ресурсного» соглашения с США, общая ситуация на фронте, уровень получаемой военно-технической помощи, а также общественные настроения.

Однако эти факторы косвенные, считает Мамедов, поэтому вряд ли они будут действовать отдельно от сугубо экономических.

«Мы ожидаем, что курс доллара в течение мая будет оставаться достаточно стабильным. А вот курс евро будет зависеть от мировых курсов этой валюты в связке с долларом. Мы предполагаем, что в конце мая официальный курс доллара максимально может быть 41,8−42 грн. Однако вполне вероятно, что основные колебания будут происходить в „коридоре“ 41,6−41,8», — резюмировал Сергей Мамедов.

ICTV По материалам:

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