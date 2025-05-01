Курс доллара в мае 2025 года: какие факторы будут влиять на валютный рынок — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Курс доллара в мае 2025 года: какие факторы будут влиять на валютный рынок

Валюта
62
Курс доллара в мае 2025 года: какие факторы будут влиять на валютный рынок
Курс доллара в мае 2025 года: какие факторы будут влиять на валютный рынок
В мае ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть от ряда прямых и косвенных экономических, геополитических и военных факторов. Ожидается, что курс доллара за последний месяц весны будет оставаться достаточно стабильным. Вероятно, основные колебания будут происходить на уровне 41,6−41,8 грн за $1.
Об этом вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус банка Сергей Мамедов рассказал в комментарии Факты ICTV.

Ситуация на валютном рынке

Текущие курсы и курсовую стратегию определят Национальный банк Украины как основной игрок на рынке, рассказал Сергей Мамедов.
Он напомнил, что с декабря по март регулятор трижды увеличивал учетную ставку с 13% до 15,5%. Главная цель этих монетарных изменений заключалась в «притеснении» роста потребительских цен и укреплении гривны.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

На апрельском заседании Монетарного комитета Нацбанк оставил размер учетной ставки на уровне 15,5%, что может свидетельствовать об эффективности предыдущих корректировок, допустил вице-президент Ассоциации украинских банков.
«То есть учетная ставка на уровне 15,5% сейчас отвечает рыночным обстоятельствам и в ближайшие месяцы останется постоянной», — сказал он.

Какой будет инфляция

Ожидается, что в мае инфляция будет на уровне 1−1,5% (до 15% из года в год), отметил глава правления Глобус банка.
«Можно сказать, что в следующем месяце наступит инфляционная кульминация и в дальнейшем она может снижаться», — утверждает Сергей Мамедов.
Также важным для валютного рынка станет действие режима «управляемой гибкости», который фактически делает невозможным резкие валютные изменения. В то же время регулятор сможет через механизм валютных интервенций корректировать соотношение спроса и предложения, обратил внимание он.
Читайте также
Еще одним важным экономическим фактором, который может отразиться на валютном рынке, является приближение времени «Ч» для экономического безвиза для украинского экспорта в страны ЕС.
Мамедов напомнил, что в июне действие безвиза будет отменено, что может повлиять на общий уровень валютной выручки, формирующий международные резервы Украины. Источник валютных интервенций — это как раз международные резервы страны.

Какие факторы будут влиять на курс

Конечно, нельзя обойти общую международную экономическую ситуацию. Однако, по мнению Мамедова, снижение курса доллара в мире не отразится на стоимости этой валюты в Украине.
Во-первых, как он отметил, в условиях войны украинский валютный рынок частично регулируется Нацбанком, благодаря чему рынок находится под защитой от нежелательных курсовых катаклизмов. Во-вторых, украинский бюджет напрямую привязан к курсу доллара. В-третьих, более 60% всех экспортно-импортных сделок осуществляется в американской валюте, добавил эксперт.
Читайте также
В то же время курс евро будет формироваться преимущественно на основе мировых торгов пары доллар/евро. Иными словами, стоимость европейской валюты будет соразмерна мировым курсам этой валюты по сравнению с курсом доллара, сказал Мамедов.

Каким будет курс доллара в мае

В мае на валютный рынок косвенно могут повлиять дальнейшие попытки найти действенный механизм завершения войны, экономические последствия вражеских ракетных и дроновых атак, возможное подписание «ресурсного» соглашения с США, общая ситуация на фронте, уровень получаемой военно-технической помощи, а также общественные настроения.
Однако эти факторы косвенные, считает Мамедов, поэтому вряд ли они будут действовать отдельно от сугубо экономических.
«Мы ожидаем, что курс доллара в течение мая будет оставаться достаточно стабильным. А вот курс евро будет зависеть от мировых курсов этой валюты в связке с долларом. Мы предполагаем, что в конце мая официальный курс доллара максимально может быть 41,8−42 грн. Однако вполне вероятно, что основные колебания будут происходить в „коридоре“ 41,6−41,8», — резюмировал Сергей Мамедов.
По материалам:
ICTV
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems