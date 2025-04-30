Каким может быть курс доллара в мае — мнение эксперта Сегодня 14:00 — Валюта

Каким может быть курс доллара в мае — мнение эксперта

В мае ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть, прежде всего, от экономических факторов. Курс доллара может возрасти.

Об этом сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка

Среди факторов банкир назвал ожидаемую июньскую отмену большинства экономических преференций ЕС для украинских товаров. Кроме того, важным станет пик роста потребительских цен.

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«Мы предполагаем, что в мае они могут вырасти в пределах 1,5%. Следовательно, вполне возможно, что НБУ будет принимать меры для поддержки национальной валюты», — сказал он.

По его словам, не следует также исключать влияние возможного подписания ресурсного соглашения с США. Хотя до сих пор этот документ весьма контроверсийный и малопонятный, ведь в нем, по меньшей мере, не предусмотрены гарантии безопасности.

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«Как и в апреле, весомым станет косвенный фактор — возможно прекращение / приостановка войны. Очень большие надежды общества, подогретые манипуляционными новостями, могут негативно сказаться на общественных настроениях. Понимаем, что украинцы из-за войны достаточно уязвимы к всевозможным информационным провокациям», — добавил банкир.

Что касается курсовых изменений, то они будут заметными, но не слишком сенсационными. Например: в прошлом году наиболее активные курсовые изменения в 2024 году происходили именно весной. Совокупно в апреле-мае курс доллара вырос с 39 гривен до 40,5 гривен — на более чем 3,8%. Вполне возможно, что во второй половине мая официальный курс доллара может возрасти в среднем на 1%, а по итогам месяца официальный курс будет на уровне 41,6−42 грн/доллар.

«Таким образом, май может стать очень важным месяцем для валютного рынка: с одной стороны, это кульминационный месяц для потребительских цен, а с другой, — могут существенно измениться условия для украинских производителей, которые экспортируют свою продукцию в ЕС. Также к этим экономическим пунктам стоит добавить фактор „военной“ неопределенности. Однако у регулятора достаточно рычагов, чтобы достаточно удержать ситуацию на приемлемом уровне и обезопасить валютный рынок от резких изменений», — констатировал Лесовой.