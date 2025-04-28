Спрос на доллары и евро упал: сколько валюты ввезли в Украину — Finance.ua
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Спрос на доллары и евро упал: сколько валюты ввезли в Украину

Валюта
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Спрос на доллары и евро упал: сколько валюты ввезли в Украину
Спрос на доллары и евро упал: сколько валюты ввезли в Украину
Наибольший спрос на валюту в Украине был осенью прошлого года и январе текущего года. После этого он снижается.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в марте 2025 года, составил 1,059 млрд долларов. Это на 2,2% меньше, чем в феврале.
По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на 801 млн, наличных евро — на 254 млн долларов.
Спрос на доллары и евро упал: сколько валюты ввезли в Украину
При этом банки вывезли наличной валюты на 181 млн долларов.
Спрос на доллары и евро упал: сколько валюты ввезли в Украину
Население Украины в марте 2025 года купило в банках 720 млн долларов, что на 24,9% меньше по сравнению с февралем. В общей сложности с начала года украинцы купили в банках 3,158 млрд долларов.
Перед Пасхой население Украины впервые за долгое время больше продавало валюту, чем покупало.
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В середине апреля в НБУ заявили о существенном уменьшении спроса на валюту со стороны граждан в последние месяцы. «На данный момент мы даже наблюдаем чистое предложение в течение последних дней», — сказал замглавы НБУ Юрий Гелетий.
По данным НБУ, за 2024 год рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 16,5 млрд долларов (в 2023 году — 11,7 млрд долларов). В общей сложности на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,7 трлн гривен).
По материалам:
РБК-Україна
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