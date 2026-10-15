Эксперт спрогнозировал курс доллара до конца 2026 года

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По его словам, в сентябре Нацбанк потратил более 5 млрд долларов золотовалютных резервов на валютные интервенции, чтобы сдерживать девальвацию гривны.
Он считает, что переход к новому курсовому уровню состоялся поздно, из-за чего Украина могла потерять часть резервов. Устенко отметил, что дальнейшая динамика валютного рынка будет зависеть от темпов девальвации и способности Нацбанка поддерживать курс посредством интервенций.
Ранее мы писали, что аналитики ICU ожидают, что до конца года американская валюта будет постепенно дорожать и может достичь 45,8 грн. При этом рост цен к концу года может ускориться до 12%.
В ICU ожидают, что Национальный банк и далее будет поддерживать рынок значительными валютными интервенциями. Это позволит избегать поспешного ослабления гривны. По прогнозу аналитиков, к концу 2026 года курс доллара постепенно приблизится к 45,8 грн.
Также говорилось, что в течение следующей недели октября доллар, скорее всего, будет находиться в коридоре 44,7−45,3 гривны,прогнозирует банкир Глобус Банка Тарас Лесовой.