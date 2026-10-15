Эксперт спрогнозировал курс доллара до конца 2026 года

На валютный рынок оказывают давление сокращение экспорта и высокий спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения. Следовательно доллар может пересечь отметку в 46 грн до конца года.

Об этом заявил эксперт Олег Устенко.

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По его словам, в сентябре Нацбанк потратил более 5 млрд долларов золотовалютных резервов на валютные интервенции, чтобы сдерживать девальвацию гривны.

Он считает, что переход к новому курсовому уровню состоялся поздно, из-за чего Украина могла потерять часть резервов. Устенко отметил, что дальнейшая динамика валютного рынка будет зависеть от темпов девальвации и способности Нацбанка поддерживать курс посредством интервенций.

Ранее мы писали , что аналитики ICU ожидают, что до конца года американская валюта будет постепенно дорожать и может достичь 45,8 грн. При этом рост цен к концу года может ускориться до 12%.

избегать поспешного ослабления гривны. По прогнозу аналитиков, к концу 2026 года В ICU ожидают, что Национальный банк и далее будет поддерживать рынок значительными валютными интервенциями. Это позволитПо прогнозу аналитиков, к концу 2026 года курс доллара постепенно приблизится к 45,8 грн.