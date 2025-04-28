Как выводят валюту за границу: регулятор назвал две основные схемы — Finance.ua
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Как выводят валюту за границу: регулятор назвал две основные схемы

Валюта
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Как выводят валюту за границу: регулятор назвал две основные схемы
Как выводят валюту за границу: регулятор назвал две основные схемы
Бизнес в Украине использует две основные схемы, чтобы обойти валютное законодательство. Банки не всегда реагируют своевременно.
Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Олейник в интервью NV.
«Основные схемы — невозврат валютной выручки и фиктивный импорт. Украинские компании экспортируют товар, но контрагенты за него не рассчитываются. После 180 дней компания исчезает или прекращает деятельность», — сообщил он.
При этом выявлены случаи, когда на одного владельца оформляли 40−50 компаний, а их акционеры были зарегистрированы в приютах для бездомных.
«Банковская система не всегда эффективно реагирует: банки закрывали счета без имеющихся расчетов по внешнеэкономическим договорам клиентов, завершая валютный надзор», — рассказал Олийнык.
По его словам, это позволяло таким компаниям исчезнуть. «Нам пришлось внести изменения в законодательство, запретив банкам завершать валютный надзор даже в случаях закрытия счетов таким клиентам», — сказал чиновник.
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Фиктивный импорт работает по предоплате, сообщил Олейник. В таких случаях до 90% товара никогда не поставлялось в Украину, а компания исчезала.

Другие схемы

Также, по его словам, для получения средств в валюте за границей использовали некоторые финансовые инструменты.
«К примеру, покупали американские облигации в Украине за гривны, до наступления срока погашения выводили эти облигации на счета в ценных бумагах, открытые в иностранных депозитарных учреждениях. А затем получали погашение в валюте, происходившее уже за границей по этими облигациям», — рассказал Олийнык.
По его словам, аналогичные нарушения есть и в государственных закупках для оборонных нужд: завышенные цены, отсутствие поставок или их фиктивность.
Напомним, Национальный банк Украины уменьшил с ноября 2023 года срок возврата валютной выручки для экспортеров аграрной продукции в два раза — со 180 до 90 дней. Объем экспортной выручки в Украину в 2024 году превысил объем за 2023 год на 7,9 млрд долларов, или 19,5%.
По материалам:
РБК-Україна
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