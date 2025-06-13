Доллар или евро: в какой валюте лучше сейчас хранить сбережения — Finance.ua

Доллар или евро: в какой валюте лучше сейчас хранить сбережения Сегодня 21:02 — Валюта

Доллар или евро: в какой валюте лучше сейчас хранить сбережения

С начала мая на валютном рынке наблюдается почти одинаковая картина: курсовые изменения происходят в пределах 41,4−41,6 грн/долл., а евро в основном колеблется в диапазоне 46,5−47,5 грн. То есть фактически незначительный курсовой рост периодически гасится таким же по своей сути курсовым снижением.

Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

«В то же время можем указать, что сейчас спрос на доллары в среднем на 5−7% выше предложения. Однако такой незначительный разрыв не является угрожающим, нельзя говорить о неусыпном спросе. Нацбанк умело задействует механизм валютных интервенций, которые в течение 2 месяцев не превышают $600−800 млн в неделю», — сказал эксперт.

Он отметил, что при минимальной разнице между планами продавцов и покупателей продать или приобрести валюту, курсовые изменения также незначительны. И, по его прогнозу, на следующей неделе на рынке будет доминировать равновесие, что проявится в стабильных курсовых показателях.

Эксперт также отметил, что формирование курса евро, в отличие от доллара, происходит на основе мировых котировок пары доллар/евро.

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«По нашим ожиданиям, соотношение курсов этих двух мировых валют вряд ли претерпевает существенные изменения, ведь таможенные вопросы до сих пор не решены (нельзя исключать ни обострений, ни послаблений риторики о пошлинах США на товары из ЕС и возможный экономический ответ от европейских стран). Поэтому, я считаю, что, скорее всего, на следующей неделе 1 евро будет торговаться по 1,12−1,15 долл.», — прогнозирует банкир.

Лесовой отметил, что сейчас часто поднимается вопрос: стоит ли гражданам переориентировать валюту сбережений с доллара на евро.

«Скажу так: любые „шараханья“ лишь ведут к потерям, ведь обычно курс продажи ниже курса покупки. Кроме того, что самое важное, — несмотря на Трамповскую таможенную экспрессию и „переполох“ мировых инвесторов, временно сменивших доллар на евро и другие стабильные валюты, или же переключившихся на рынок золота, доллар остается мощной мировой валютой, где хранится около 80% мирового капитала. Очевидно, доллар не обесценится», — считает он.

В случае же США и ЕС достигнут взаимопонимания, уже прогнозируется возврат курсов к соотношению 1 евро = 1,05−1,1 долл. Поэтому, по мнению банкира, каждый должен сам для себя принять решение, следует ли менять доллары на евро. Однако на фоне постепенного укрепления национальной валюты банкир советует обратить внимание на гривневые возможности для сохранения сбережений, в частности гривневые депозиты или ОВГЗ.

На следующей неделе, по прогнозу Лесового, коридоры валютных изменений составят 41,6−41,9 грн/долл. и 45,5−47,5 грн/евро на межбанке и 41,6−41,8 грн/долл. и 45,5−47,5 грн/евро на наличном рынке. Ежедневные курсовые изменения ожидаются в рамках до 0,1−0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1−1,5% от начального курса понедельника.

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УНІАН По материалам:

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