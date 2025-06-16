НБУ уменьшил чистые валютные интервенции на прошлой неделе на 8,4% — Finance.ua
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НБУ уменьшил чистые валютные интервенции на прошлой неделе на 8,4%

Валюта
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НБУ уменьшил чистые валютные интервенции на прошлой неделе на 8,4%
НБУ уменьшил чистые валютные интервенции на прошлой неделе на 8,4%
Национальный банк Украины на прошлой неделе при отсутствии покупки валюты уменьшил ее продажу на межбанковском рынке на $53 млн, или на 8,4% - до $585,8 млн.
Об этом свидетельствует статистика на сайте НБУ.
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НБУ впервые за две недели купил валюту на сумму $0,50 млн.
Данные свидетельствуют, что всю прошлую неделю сальдо было отрицательным и колебалось от $11,3 млн в понедельник до $11,6 млн во вторник, $13,2 млн в среду и $8,5 млн в четверг.
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Официальный курс гривны

Колебался от 41,4018 грн/$1 в начале недели, в среду гривна девальвировала до 41,5566/$1, а уже к концу недели курс составлял 41,4466 грн/$1.
На наличном рынке курс гривны по результатам недели фактически не изменился: покупка — около 41,40 грн/$1, а продажа — около 41,45 грн/$1.
Напомним, украинцы выбирают гривневые депозиты вместо покупки валюты. Так, в мае чистый спрос на иностранную валюту на межбанке увеличился на фоне сезонного сокращения выручки от экспорта. Об этом свидетельствуют данные макроэкономического и монетарного обзора Национального банка. Чистый спрос на иностранную валюту со стороны населения, напротив, уменьшился — до примерно 0,2 миллиарда долларов в апреле и мае по сравнению с 1,5 миллиарда долларов в январе.
По материалам:
Finance.ua
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