Доллар, евро или крипта: советы эксперта, как откорректировать свой портфель — Finance.ua
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Доллар, евро или крипта: советы эксперта, как откорректировать свой портфель

Валюта
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Доллар, евро или крипта: советы эксперта, как откорректировать свой портфель
Доллар, евро или крипта: советы эксперта, как откорректировать свой портфель
На фоне потрясений, которые привнес в мировую экономику и геополитику Дональд Трамп, украинцы стали более осторожно относиться к доллару.
Об этом пишет фиансовый аналитик Алексей Козырев в статье.
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На фоне мирового проседания доллара по отношению к основным мировым валютам, а также усиления торговой и военной интеграции украинской экономики и населения с Евросоюзом доля евро в сбережениях наших граждан и товарообороте страны продолжит активно расти.
Определенное снижение доверия в Украине вообще ко всем фиатным валютам наблюдается и в целом по статистике наличного рынка, что является положительным для гривны: в мае 2025 года, впервые с августа 2023 года, население даже больше продало безналичную валюту, чем купило, а именно на $32 млн. Для сравнения: еще в январе отрицательное сальдо составило $189 млн, в марте — $77 млн, а в апреле — $2 млн.
Самым опасным периодом для гривны пока можно считать 2026 год, в котором еще не закрыт вопрос внешнего финансирования расходной части нашего бюджета.
Также потребует от правительства, Минфина и Нацбанка адекватных решений необходимость закрыть потребность в дополнительных 200−400 млрд гривен на нужды обороны безэмиссионным путем.
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Скорее всего, будут задействованы механизмы получения дополнительных фискальных доходов, изъятия в бюджет части прибыли Нацбанка и уплаты налога на прибыль банками, увеличение объемов ОВГЗ в обращении. Также возможна и определенная девальвация гривны, но не критическая — до уровней 42−43 гривны с нынешних около 41,50 гривен за доллар до конца года, что в принципе корреспондирует с расчетами правительства по бюджету 2025 года.
Значительная волатильность на внешних рынках по паре евро/доллар будет существенно влиять на цены импортных товаров в Украине, что, со своей стороны, усилит инфляционное давление. Поэтому НБУ, по возможности, будет сглаживать на нашем межбанке не только колебания доллара (к которому пока привязана гривна), но и скачки евро по отношению к гривне.

Что советует эксперт

Учитывая, что гривна находится под постоянным давлением военных и экономических факторов, а ситуация на мировых рынках развивается очень динамично, ставку только на одну из валют при выборе инструментов для своих сбережений я считаю очень рискованным решением.
Проседание доллара, вызванное политикой Трампа, и параллельное усиление позиций евро именно за счет этого фактора нельзя считать большой победой европейской экономики. Скорее это просто ситуативный выбор инвесторов в пользу более прогнозируемой валюты и «меньшего из двух зол».
На период до конца июля-начала августа на денежную часть сбережений предлагаются следующие пропорции:
  • 50% — в гривневых инструментах с фиксированной доходностью (депозиты, ОВГЗ, облигации самых известных украинских эмитентов).
  • 50% — в долларе, евро и швейцарском франке в пропорции (до 50% - в американской валюте, до 40% - в евро, до 10% - в швейцарских франках).
Весь портфель активов в этот период повышенной турбулентности:
  • средства — 30% активов в указанной выше пропорции.
  • недвижимость и земля — 40% (причем из этой суммы 80% - я держал бы именно в жилой недвижимости, 20% - в земле или коммерческой недвижимости).
  • 20% — фондовый рынок (в период такой глобальной неопределенности я пока предпочитал бы активы с фиксированной доходностью).
  • 5−7% - золото, или как экономвариант — серебро;
  • до 3−5% криптовалюта — по желанию и с аппетитом к риску. Если желания рисковать нет, то эту часть средств я бы тоже вложил дополнительно в золото как в актив-убежище.
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По материалам:
Finance.ua
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