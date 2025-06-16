В Нацбанке объяснили, почему не повышали учетную ставку в июне — Finance.ua

В Нацбанке объяснили, почему не повышали учетную ставку в июне Сегодня 14:04 — Валюта

В Нацбанке объяснили, почему не повышали учетную ставку в июне

На июньском заседании Комитета по монетарной политике (КМП) Нацбанка все участники поддержали решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 15,5%. Участники согласились, что при текущих условиях это позволяет сдерживать инфляцию, сохранять макрофинансовую стабильность и в то же время не вредит экономической активности.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Почему ставку оставили без изменений

Инфляция замедляется. Хотя в апреле-мае более половины потребительской корзины охватил рост цен выше 10% в годовом исчислении, аналитики ожидают разворот тренда уже с июня.

Временные факторы. Весенние заморозки и дефицит осадков повлияли на цены на продукты, но этот эффект ожидается непродолжительным.

Стабильность на денежном рынке. Спрос на гривневые активы растет, международные резервы остаются на высоком уровне, что позволяет НБУ сдерживать волатильность курса.

Сразу несколько участников дискуссии указали на недостаточность оснований для повышения ставки. Большинство участников считают, что текущий уровень ставок уже достаточен для сдерживания цен.

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Один из членов КМП отметил, что сейчас значительное внимание общества приковано к обсуждению неблагоприятных погодных условий, их влияния на урожаи и стоимость продуктов питания. В то же время этого недостаточно для сомнений относительно того, что во втором полугодии продовольственная инфляция будет замедляться.

Во-первых, негативные эффекты весенних заморозков будут частично смягчены пересеванием культур аграриями. Улучшилась и ситуация с увлажнением почв. Во-вторых, прошлогодняя база сравнения высокая, а цены на продовольствие в Украине уже максимально приближены к внешним (прежде всего в Польше) — это ограничивает потенциал подорожания продуктов питания благодаря возможности замещения отечественной продукции импортом. В-третьих, рост цен будет сдерживать и по крайней мере временное расширение предложения продовольствия из-за отмены преференциального режима торговли с ЕС в начале июня, учитывая частичную переориентацию части экспорта на внутренний рынок.

Несколько участников дискуссии также согласились, что инфляция может скоро начать снижаться. Они обратили внимание, что хотя цены за год выросли, в ежемесячной динамике, с учетом сезонности, темпы роста уже замедляются. По их мнению, основные причины скачка инфляции — например, прошлогоднее ослабление гривны и подорожание электроэнергии — уже утратили силу. Это позволяет надеяться, что уже в июне рост цен начнет замедляться и такая тенденция сохранится во многих категориях товаров и услуг.

Что дальше

Как говорится в сообщении, НБУ планирует обновить макропрогноз с учетом новых данных по инфляции и экономической ситуации.

«При пересмотре макропрогноза в июле НБУ комплексно проанализирует влияние всех обозначенных факторов на инфляционное развитие. Это даст ответ на вопрос о целесообразности и в дальнейшем придерживаться траектории учетной ставки, заложенной в апрельский макропрогноз», — отмечают специалисты НБУ.

В то же время большинство членов КМП предполагают, что из-за нынешних инфляционных рисков — прежде всего, войны и плохих погодных условий для урожая — Нацбанку, вероятно, придется дольше держать учетную ставку на уровне 15,5% или снижать ее медленнее, чем планировалось ранее. Некоторые также считают, что если угрозы роста цен усилятся, НБУ должен быть готов вновь усилить денежно-кредитную политику.

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