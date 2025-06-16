Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 13:00 — Валюта

Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира

Вторая неделя июня началась с умеренного «девальвационного» тренда, к середине недели курс зафиксировался на уровне 41,50 гривны/доллар, а с четверга гривна укрепилась. В пятницу тренд на укрепление гривны подтвердился: курс снизился до 41,4880 грн/доллар. Это свидетельствует о сбалансированном спросе на межбанке и относительной стабильности валютного рынка.

Об этом рассказала Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank.

«Ожидаются достаточно узкие диапазоны колебаний без оснований для резких движений», — спрогнозировала эксперт.

В целом официальный курс Национального банка был следующим:

9 июня — 41,4018 грн/$;

10 июня — 41,4919 грн/$;

11 июня — 41,5566 грн/$;

12 июня — 41,5117 грн/$;

13 июня — 41,4880 грн/$.

По итогам недели курс в кассах банков демонстрировал незначительное постепенное укрепление гривны и довольно узкий коридор колебаний: в понедельник — 41,12−41,66 грн/$, во вторник и среду был на одинаковом уровне — 41,15−41,69 грн/$, в четверг 41,11−4 41,09/41,63 грн/$. Можно сказать, что интервенции или другие факторы не привели к резким скачкам курса. Такая стабильность создает благоприятные условия для планирования валютных сделок и минимизирует риски для вкладчиков и бизнеса.

На валютном рынке Украины (ВРУ) неделя начиналась с умеренного роста стоимости доллара — понедельник открылся со значений 41,41 грн/$, курс плавно рос и уже ближе к обеду 9 июня достигал 41,51 грн/$, и закончился первый день недели 41,55 грн/$. Вторник-среда показали колебания с 41,53 грн/$ утром вторника до 41,48 грн/$ днем ​​в среду. Хоть 11 июня и закончился на 41,53 грн/$, четверг стартовал с котировок 41,48 грн/$, постепенно котировки менялись до отметок 41,51 грн/$ и с обеда начали снижаться, и закрылся день на уровне 41,38 грн/$. Пятница, 13-го, гривна стартовала с отметок 41,42 за доллар, к концу дня доллар вырос на 5 копеек, закончив неделю на уровне 41,47 грн/$.

На прошлой неделе НБУ удалось немного снизить чистый размер интервенций: с 9 по 13 июня — на 16% по сравнению с предыдущей неделей: с $638,8 млн до $585,80 млн. Также регулятор смог откупить $0,55 млн. Это означает, что НБУ успешно сохраняет достаточный уровень резервов и ликвидность в гривне, что способствует стабилизации курса и снижает риски внезапных скачков.

В период с 9 по 13 июня сочетание умеренных интервенций НБУ, относительно стабильных экспортных поступлений, ожиданий международной финпомощи и сбалансированной внешней конъюнктуры обеспечило относительно узкий диапазон колебаний курса гривны — 41,38−41,55 грн/$ — и в целом умеренную волатильность.

С 6 июня заработал режим довоенной торговли с ЕС с установленными квотами. Благодаря ограничениям, действующим по объемам экспорта зерновых, было поддержано предложение валюты на межбанке.

12 июня МВФ анонсировал, что в ближайшее время может принять решение о выделении очередного транша в рамках EFF-программы в размере около $500 млн. Это укрепляет доверие инвесторов и способствует стабильности курса. Также мягкие колебания курса обусловлены традиционными увеличениями в середине июня налоговыми перерасчетами, такими как НДС, акцизы, таможенные платежи в госбюджет.

ситуация на валютном рынке Украины ожидается стабильной, несмотря на существующий дисбаланс между спросом и предложением валюты. На этой неделевалюты.

«Благодаря режиму „управляемой гибкости“ колебания курса доллара могут быть плавными, без оснований для резких движений. Такая динамика соответствует сбалансированности спроса и предложения на межбанковском рынке и умеренной монетарной политике НБУ», — отметила банкир.

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