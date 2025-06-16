Валютный рынок: сколько будут стоить 100 долларов в ближайшее время — прогноз банкира Сегодня 21:00 — Валюта

Валютный рынок: сколько будут стоить 100 долларов в ближайшее время — прогноз банкира

Курс валют в Украине на следующей неделе останется контролируемым и прогнозируемым. Валютный рынок крепкий и надежный, а любые «умопомрачительные» изменения маловероятны.

Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии УНИАН

С 16 по 22 июня курс доллара будет находиться в коридоре 41,6 — 41,9 гривны за доллар и 45,5 — 47,5 гривны за евро на межбанке и 41,6 — 41,8 гривны за доллар и 45,5 — 47,5 гривны за евро на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнах в Украине до 22 июня будет стоить 4160 — 4180 гривен, а 1000 долларов в гривнах обойдется украинцам в 41600 — 41800 гривен.

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В то же время 100 евро в гривнах в Украине будут стоить 4550 — 4750 гривен, а 1000 евро в гривнах обойдутся украинцам в 45500 — 47500 гривен.

По его мнению, начальная планка на 2025 год — 42,02 гривны за доллар — может снова стать реальностью уже в ближайшее время. При этом он указал, что курс доллара в Украине, вероятнее всего, будет колебаться в пределах 41,6 — 42 гривны.

Справка Finance.ua:

На фоне мирового проседания доллара по отношению к основным мировым валютам, а также усиления торговой и военной интеграции украинской экономики и населения с Евросоюзом доля евро в сбережениях наших граждан и товарооборота страны продолжит активно расти.

Самым опасным периодом для гривны пока можно считать 2026 год, в котором еще не закрыт вопрос внешнего финансирования расходной части нашего бюджета.

УНІАН По материалам:

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