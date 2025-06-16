Валютный рынок: сколько будут стоить 100 долларов в ближайшее время — прогноз банкира — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Валютный рынок: сколько будут стоить 100 долларов в ближайшее время — прогноз банкира

Валюта
29
Валютный рынок: сколько будут стоить 100 долларов в ближайшее время — прогноз банкира
Валютный рынок: сколько будут стоить 100 долларов в ближайшее время — прогноз банкира
Курс валют в Украине на следующей неделе останется контролируемым и прогнозируемым. Валютный рынок крепкий и надежный, а любые «умопомрачительные» изменения маловероятны.
Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
Читайте также
С 16 по 22 июня курс доллара будет находиться в коридоре 41,6 — 41,9 гривны за доллар и 45,5 — 47,5 гривны за евро на межбанке и 41,6 — 41,8 гривны за доллар и 45,5 — 47,5 гривны за евро на наличном рынке.
Таким образом, 100 долларов в гривнах в Украине до 22 июня будет стоить 4160 — 4180 гривен, а 1000 долларов в гривнах обойдется украинцам в 41600 — 41800 гривен.
Читайте также
В то же время 100 евро в гривнах в Украине будут стоить 4550 — 4750 гривен, а 1000 евро в гривнах обойдутся украинцам в 45500 — 47500 гривен.
По его мнению, начальная планка на 2025 год — 42,02 гривны за доллар — может снова стать реальностью уже в ближайшее время. При этом он указал, что курс доллара в Украине, вероятнее всего, будет колебаться в пределах 41,6 — 42 гривны.

Справка Finance.ua:

  • На фоне мирового проседания доллара по отношению к основным мировым валютам, а также усиления торговой и военной интеграции украинской экономики и населения с Евросоюзом доля евро в сбережениях наших граждан и товарооборота страны продолжит активно расти.
  • Самым опасным периодом для гривны пока можно считать 2026 год, в котором еще не закрыт вопрос внешнего финансирования расходной части нашего бюджета.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems