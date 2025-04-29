Каким будет курс на этой неделе — мнение эксперта (видео) Сегодня 10:04 — Валюта

Каким будет курс на этой неделе — мнение эксперта (видео), www.freepik.com

Учитывая повышенный спрос на валюту, на этой неделе Нацбанку придется практически каждый день продавать доллар на межбанке, чтобы поддержать курс гривны . По моим прогнозам, для этого ему придется потратить в эти дни от $450 до $750 млн.

Об этом говорится в прогнозе эксперта Алексея Козырева.

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Кроме того, скорее всего, НБУ снова будет периодически проводить адресные продажи доллара отдельным крупнейшим клиентам-госкомпаниям оборонного сектора, энергетики, критической инфраструктуры и тому подобное, чтобы их операции «не раскачивали» оставшийся межбанк.

Причем из-за внешней мировой турбулентности курса доллара главными задачами интервенций Нацбанка на торгах снова будет не только закрытие дефицита валюты на рынке, но и максимальное сглаживание курсовых колебаний. Да еще и учитывая, что из-за скачков евро в паре евро/доллар на внешних площадках нашему регулятору надо как-то нивелировать и колебания курса евро на наших торгах.

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Ведь они четко реагируют как на поведение пары евро/доллар на внешних площадках, так, косвенно, — и на тренд по курсу доллара по отношению к гривне в Украине.

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Уже 7 мая Федрезерв США будет решать вопрос о процентных ставках. Это заседание будет проходить в условиях жесткого противостояния между американским президентом и руководством регулятора, которое уже негативно влияет на рынки: желание Трампом уволить главу ФРС Джерома Пауэлла спровоцировало очередной обвал американского фондового рынка и ослабление доллара. Следовательно, ралли по паре евро/доллар перед заседанием Федрезерва будут нешуточными.

Более того, на этот раз они начнутся раньше обычного, поскольку эта неделя будет богата на публикацию отчетностей американских и европейских компаний, а также ключевых данных по экономике ЕС и США. А ФРС, равно как и ЕЦБ, всегда реагируют на подобные сигналы рынка:

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут работать со спредом по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а за евро — в пределах от 20 до 50 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 41,20 до 42,20 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,20 до 42,10 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 46,40 до 48,30 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет находиться в пределах от 46,50 до 48,10 гривен.

История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только ужас. Те, кто видит возможности в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.

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