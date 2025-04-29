Каким будет курс на этой неделе — мнение эксперта (видео)
Учитывая повышенный спрос на валюту, на этой неделе Нацбанку придется практически каждый день продавать доллар на межбанке, чтобы поддержать курс гривны. По моим прогнозам, для этого ему придется потратить в эти дни от $450 до $750 млн.
Об этом говорится в прогнозе эксперта Алексея Козырева.
Кроме того, скорее всего, НБУ снова будет периодически проводить адресные продажи доллара отдельным крупнейшим клиентам-госкомпаниям оборонного сектора, энергетики, критической инфраструктуры и тому подобное, чтобы их операции «не раскачивали» оставшийся межбанк.
Причем из-за внешней мировой турбулентности курса доллара главными задачами интервенций Нацбанка на торгах снова будет не только закрытие дефицита валюты на рынке, но и максимальное сглаживание курсовых колебаний. Да еще и учитывая, что из-за скачков евро в паре евро/доллар на внешних площадках нашему регулятору надо как-то нивелировать и колебания курса евро на наших торгах.
Кредиты в Украине
Ведь они четко реагируют как на поведение пары евро/доллар на внешних площадках, так, косвенно, — и на тренд по курсу доллара по отношению к гривне в Украине.
Уже 7 мая Федрезерв США будет решать вопрос о процентных ставках. Это заседание будет проходить в условиях жесткого противостояния между американским президентом и руководством регулятора, которое уже негативно влияет на рынки: желание Трампом уволить главу ФРС Джерома Пауэлла спровоцировало очередной обвал американского фондового рынка и ослабление доллара. Следовательно, ралли по паре евро/доллар перед заседанием Федрезерва будут нешуточными.
Более того, на этот раз они начнутся раньше обычного, поскольку эта неделя будет богата на публикацию отчетностей американских и европейских компаний, а также ключевых данных по экономике ЕС и США. А ФРС, равно как и ЕЦБ, всегда реагируют на подобные сигналы рынка:
Наличный рынок
Большинство обменников финкомпаний и банков будут работать со спредом по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а за евро — в пределах от 20 до 50 копеек.
Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 41,20 до 42,20 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,20 до 42,10 гривен.
Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 46,40 до 48,30 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет находиться в пределах от 46,50 до 48,10 гривен.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только ужас. Те, кто видит возможности в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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