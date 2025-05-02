Начинается обсуждение положения об открытом банкинге в Украине — Finance.ua

Начинается обсуждение положения об открытом банкинге в Украине
Национальный банк Украины в рамках подготовки к внедрению открытого банкинга предлагает для обсуждения проект положения об открытом банкинге в Украине, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Документом, в частности, планируется определить:
- порядок и условия предоставления и получения доступа к счетам пользователей в рамках открытого банкинга;
- принципы взаимодействия субъектов открытого банкинга;
- условия предоставления пользователям нефинансовых платежных услуг;
- порядок предоставления и отзыва согласия пользователя;
- принципы использования и классификации специализированных интерфейсов, которые используются в открытом банкинге.
Его требования будут распространяться на поставщиков платежных услуг по обслуживанию счета и поставщиков нефинансовых платежных услуг.
Замечания и предложения к проекту положения принимаются до 14 мая 2025 года включительно по определенной форме.
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