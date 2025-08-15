Что будет с долларом — прогноз до 24 августа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что будет с долларом — прогноз до 24 августа

Валюта
18
Что будет с долларом — прогноз до 24 августа
Что будет с долларом — прогноз до 24 августа
В последнюю декаду августа курс доллара, как и курс евро, останутся «при своем»: доллар будет менее изменчивым, а текущие колебания, скорее всего, будут происходить ниже отметки в 42 гривны.
Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.
Он отметил, что для описанной ситуации есть веские основания: прежде всего валютная стратегия НБУ, которая происходит согласно режиму «управляемой гибкости» (при необходимости регулятор имеет возможность коррекции курсовых показателей из-за сбалансирования спроса и предложения).
«Во-вторых, сезонная активность агросектора — сельхозпроизводители реализуют часть долларовых излишков для необходимых закупок горючего и других расходных для жатвы материалов. В-третьих, снижение инфляции и соответствующее сохранение стоимости гривны. С июня по август ежемесячная инфляция ниже 1%, а в годовом измерении мы постепенно приближаемся к прогнозированным 10%», — сказал эксперт.
По его словам, экономические факторы крайне благоприятны, чтобы курс доллара придерживался привычных рамок.
Читайте также
«Вместе с тем можно сказать, что рынок также несколько привык к неуверенности евро. Напомню, что его стоимость в Украине определяется мировыми торгами пары доллар/евро и соотношением гривны к доллару. Вполне возможно, что соотношение евро к доллару останется на уровне 1 к 1,2, что может „транспонироваться“ в текущие курсы в пределах 48−49 гривны за евро», — прогнозирует банкир.
Общая ситуация в конце августа, по словам Лесового, будет такой:
  • курс доллара останется в пределах курса на начало года (экономические основания и валютная стратегия НБУ будут способствовать сохранению курсовых ориентиров и минимальных колебаний);
  • курс евро в Украине будет формироваться на основе мировых экономических трендов, однако и здесь обесценивание ни доллара, ни евро не предвидится.
Основные показатели валютного рынка с 18 по 24 августа будут следующими:
  • коридоры валютных изменений: 41,4−41,8 грн/долл. и 48−49 грн/евро (на межбанке) и 41,4−41,8 грн/долл. и 48−49,5 грн/евро (на наличном рынке);
  • ежедневные курсовые изменения: на межбанке — до 0,05−0,15 грн, в банках — до 0,1−0,2 грн, в обменных пунктах — до 0,3 грн;
  • средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1−0,15 грн;
  • еженедельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1−1,5% от начального понедельничного курса.
«Вероятнее всего, для курса доллара осень начнется… началом лета и даже весны. По крайней мере, в настоящее время достаточно причин для стабильности доллара. Сейчас отсутствуют причины для новых стремительных курсовых изменений не только для доллара: евро держится высоких отметок, однако дальнейший стремительный рост евровалюты почти исключен», — резюмировал Лесовой.
По материалам:
УНІАН
ВалютаНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems