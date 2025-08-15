Что будет с долларом — прогноз до 24 августа
В последнюю декаду августа курс доллара, как и курс евро, останутся «при своем»: доллар будет менее изменчивым, а текущие колебания, скорее всего, будут происходить ниже отметки в 42 гривны.
Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.
Он отметил, что для описанной ситуации есть веские основания: прежде всего валютная стратегия НБУ, которая происходит согласно режиму «управляемой гибкости» (при необходимости регулятор имеет возможность коррекции курсовых показателей из-за сбалансирования спроса и предложения).
«Во-вторых, сезонная активность агросектора — сельхозпроизводители реализуют часть долларовых излишков для необходимых закупок горючего и других расходных для жатвы материалов. В-третьих, снижение инфляции и соответствующее сохранение стоимости гривны. С июня по август ежемесячная инфляция ниже 1%, а в годовом измерении мы постепенно приближаемся к прогнозированным 10%», — сказал эксперт.
По его словам, экономические факторы крайне благоприятны, чтобы курс доллара придерживался привычных рамок.
«Вместе с тем можно сказать, что рынок также несколько привык к неуверенности евро. Напомню, что его стоимость в Украине определяется мировыми торгами пары доллар/евро и соотношением гривны к доллару. Вполне возможно, что соотношение евро к доллару останется на уровне 1 к 1,2, что может „транспонироваться“ в текущие курсы в пределах 48−49 гривны за евро», — прогнозирует банкир.
Общая ситуация в конце августа, по словам Лесового, будет такой:
- курс доллара останется в пределах курса на начало года (экономические основания и валютная стратегия НБУ будут способствовать сохранению курсовых ориентиров и минимальных колебаний);
- курс евро в Украине будет формироваться на основе мировых экономических трендов, однако и здесь обесценивание ни доллара, ни евро не предвидится.
Основные показатели валютного рынка с 18 по 24 августа будут следующими:
- коридоры валютных изменений: 41,4−41,8 грн/долл. и 48−49 грн/евро (на межбанке) и 41,4−41,8 грн/долл. и 48−49,5 грн/евро (на наличном рынке);
- ежедневные курсовые изменения: на межбанке — до 0,05−0,15 грн, в банках — до 0,1−0,2 грн, в обменных пунктах — до 0,3 грн;
- средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1−0,15 грн;
- еженедельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1−1,5% от начального понедельничного курса.
«Вероятнее всего, для курса доллара осень начнется… началом лета и даже весны. По крайней мере, в настоящее время достаточно причин для стабильности доллара. Сейчас отсутствуют причины для новых стремительных курсовых изменений не только для доллара: евро держится высоких отметок, однако дальнейший стремительный рост евровалюты почти исключен», — резюмировал Лесовой.
