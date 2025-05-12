Як змінилася ситуація на валютному ринку: НБУ послабив розпродаж доларів — Finance.ua
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Як змінилася ситуація на валютному ринку: НБУ послабив розпродаж доларів

Валюта
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Як змінилася ситуація на валютному ринку: НБУ послабив розпродаж доларів
Як змінилася ситуація на валютному ринку: НБУ послабив розпродаж доларів
Національний банк України дещо сповільнив продаж валюти на міжбанківському ринку. Минулого тижня (5−9 травня) на ринок було продано на 16% менше валюти, аніж за тиждень до того.
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Згідно з даними Нацбанку, минулого тижня на підтримку курсу гривні регулятор витратив $624 млн валюти в еквіваленті (попереднього тижня цей показник становив $742 млн). Водночас було закуплено лише $0,80 млн, втім це все одно більше, ніж за тиждень до цього, коли НБУ взагалі не купував валюту.
Як змінилася ситуація на валютному ринку: НБУ послабив розпродаж доларів
За цей час курс долара дещо знизився — з 41,7 грн/$ до 41,51 грн/$. Водночас у четвер (8.05) американська валюта торгувалася навіть ще дешевше — 41,43 грн/$.
Як змінилася ситуація на валютному ринку: НБУ послабив розпродаж доларів
Національний банк декларує метою валютних інтервенцій вплив на курс національної валюти щодо іноземних валют і на загальний попит та пропозицію грошей в Україні, а також нівелювання обмінних дисбалансів. Це також відповідає цілям Національного банку, пріоритетними серед яких є досягнення та підтримка цінової стабільності та уникнення проявів дисфункції ринку.
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Також в НБУ наголошують, що валютні інтервенції не спрямовані на досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу, а впливають на швидкість його зміни. Таким чином, вони дозволяють НБУ згладити ефекти від реалізації валютної політики. Інтервенції можуть здійснюватися декількома шляхами:
  • валютний аукціон;
  • інтервенція за єдиним курсом;
  • інтервенція за найкращим курсом;
  • адресна інтервенція.
У звіті Нацбанку йдеться, що від початку року фінрегулятор здійснює лише адресні інтервенції. Загалом за цей час регулятор продав на ринку понад $12 млрд валюти в еквіваленті, а купівля валюти становила $35 млн. При цьому курс долара у парі з гривнею за це час впав майже на 50 копійок — з 42 грн до 41,51 грн.

Довідка Finance.ua:

  • Україна починає розглядати відхід від долара США та можливість тіснішої прив’язки своєї валюти до євро на тлі розколу світової торгівлі та зростаючих зв’язків з Європою. Про це заявив голова Центрального банку Андрій Пишний в коментарі для Reuters.
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За матеріалами:
Обозреватель
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