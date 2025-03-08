Капитальные инвестиции в Украине выросли: какие отрасли и регионы привлекли больше всего средств — Finance.ua
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Капитальные инвестиции в Украине выросли: какие отрасли и регионы привлекли больше всего средств

Казна и Политика
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Капитальные инвестиции в Украине выросли: какие отрасли и регионы привлекли больше всего средств
Капитальные инвестиции в Украине выросли: какие отрасли и регионы привлекли больше всего средств
Капитальные инвестиции в 2024 году составили 534,4 млрд грн, что на 35,1% больше, чем в 2023 году.
Об этом пишет глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госстата.
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Источники финансирования

Гетманцев отметил, что более 71,0% от общей суммы капитальных инвестиций были сделаны за счет собственных средств предприятий и организаций (379,6 млрд грн).
  • 10,9% - средства государственного бюджета (около 58,2 млрд грн);
  • свыше 6,1% - средства населения, вложенные в строительство жилья (около 32,7 млрд грн);
  • 5,7% - средства местных бюджетов (30,7 млрд грн);
  • 3,8% - за счет кредитов банков и других ссуд (менее 20,5 млрд грн).
В то же время, всего 0,1% капитальных инвестиций, или 240,8 млн грн (менее 6 млн долларов по официальному курсу) профинансировано за средства инвесторов-нерезидентов.
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По словам Гетманцева, ситуация несколько улучшилась только в IV квартале, в течение которого нерезиденты совершили капитальные инвестиции на сумму 134,5 млн грн, тогда как за первые девять месяцев — всего на 106,2 млн грн.

Куда направлены инвестиции

По видам экономической деятельности больше всего капитальных инвестиций было традиционно сделано в промышленности — 39,1% (209,1 млрд грн).
На втором месте — сфера государственного управления и обороны, а также обязательного социального страхования — 11,4% (около 61 млрд грн).
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Далее в пятерке — транспортный сектор (8,8%, 46,8 млрд грн), торговля, а также ремонт автотранспортных средств (8,3%, 44,2 млрд грн), сельское, лесное и рыбное хозяйство (8,0%, 42,9 млрд грн).
Основная часть капитальных инвестиций — 95,3% (376,9 млрд грн) — была направлена ​​в материальные активы:
  • 32,3% (127,9 млрд грн) инвестировали в машины, оборудование и инвентарь;
  • 28,1% (111,0 млрд грн) — в инженерные сооружения;
  • 11,3% (44,5 млрд грн) — в нежилые здания;
  • 10,2% (40,5 млрд грн) — в транспортные средства.
Остальные 4,7% (18,5 млрд грн) пошли на нематериальные активы, в том числе 3,5% (13,7 млрд грн) — на программное обеспечение и базы данных.
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В региональном разрезе безусловным лидером по объему капитальных инвестиций остается Киев (199,6 млрд грн), на который приходится 37,4% их общего объема по стране.
В пятерку лидеров входят также следующие области:
  • Днепропетровская (9,5%, 50,8 млрд грн);
  • Киевская (9,1%, 48,4 млрд грн);
  • Львовская (4,8%, 25,7 млрд грн);
  • Харьковская (3,9%, 20,8 млрд грн).
Напомним, Кабмин утвердил Секторальные портфели публичных инвестиционных проектов на основе Единого проектного портфеля публичных инвестиций (SPP).
Это решение определяет приоритетные направления инвестирования и способствует эффективному использованию ресурсов для восстановления страны.
По материалам:
Finance.ua
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