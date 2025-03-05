Пріоритети відновлення України: Уряд затвердив секторальні портфелі публічних інвестиційних проєктів — Finance.ua
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Пріоритети відновлення України: Уряд затвердив секторальні портфелі публічних інвестиційних проєктів

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Пріоритети відновлення України: Уряд затвердив секторальні портфелі публічних інвестиційних проєктів
Пріоритети відновлення України: Уряд затвердив секторальні портфелі публічних інвестиційних проєктів
Кабінет Міністрів затвердив Секторальні портфелі публічних інвестиційних проєктів на основі Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій (SPP).
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.
Навіщо це? Це рішення визначає пріоритетні напрями інвестування та сприяє ефективному використанню ресурсів для відновлення країни.
«Секторальні портфелі сформовані на основі пропозицій міністерств, які надали Мінекономіки свої оцінки щодо пріоритетності проектів. Враховувалась їхня ступінь готовності, критичність, можливість реалізації у 2025 році та визначений обсяг потреби у фінансуванні. Це рішення дозволяє зосередити публічні інвестиції на найбільш важливих ініціативах», — зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.
Затверджені секторальні портфелі об’єднують пріоритетні проєкти у стратегічно важливих сферах:
  • соціальний напрямок (житло, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист);
  • інфраструктура (енергетика, транспорт, водопостачання);
  • гуманітарне розмінування;
  • розвиток системи надійних укриттів.
Чітка структура публічних інвестпроектів унеможливить дублювання ініціатив, забезпечить прозорість фінансування та покращить управління публічними інвестиціями.

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Формування секторальних портфелів є важливим етапом реформи управління державними інвестиціями. Ця реформа впроваджує системний підхід до планування, дозволяє ефективніше використовувати кошти та створює умови для залучення додаткового міжнародного фінансування на відновлення критично важливих об’єктів України.
Нагадаємо, за оцінкою Світового банку, на відновлення України упродовж наступного десятиліття необхідно 524 млрд доларів. Впровадження секторальних портфелів у межах реформи управління публічними інвестиціями сприятиме структурованому та ефективному використанню цих ресурсів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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