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Страны — лидеры Европы по объемам инвестиций

Личные финансы
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Страны — лидеры Европы по объемам инвестиций
Страны — лидеры Европы по объемам инвестиций
Современные европейцы с их доступом к развитым финансовым рынкам и стабильной правовой системе активно вкладывают средства в различные сферы. Больше всего их интересуют недвижимость, технологии, зеленый бизнес и ценные бумаги.
Об этом сказано в статье Finance.ua Во что инвестируют европейцы.
В сфере инвестиций в зеленые технологии лидерами являются Дания, Нидерланды, Швеция. В этих странах инвесторы активно поддерживают проекты в области устойчивого развития, возобновляемой энергетики и энергоэффективности.
Они заинтересованы в выделении больших сумм на инновационные стартапы, технологии, способствующие снижению выбросов углерода, улучшающие экологическую ситуацию.
На промышленности и недвижимости больше сосредоточены в Германии и Франции. Германия с высоким уровнем урбанизации и стабильной экономикой привлекает существенные инвестиции в недвижимость (жилую и коммерческую).

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Франция, в первую очередь Париж, являются очень популярными направлениями для вложений в недвижимость. И местные промпредприятия часто, особенно в контексте технологической модернизации, выступают популярными объектами для капиталовложений.
Одним из ведущих центров инвестиций в технологические стартапы и финансовый сектор остается Великобритания. К примеру, Лондон выступает важным финансовым хабом, где осуществляются не только инвестиции в популярные стартапы, но и в сферу финуслуг и в частности технологий (финтех).
Страны — лидеры Европы по объемам инвестиций
Если посмотреть на график, отражающий распределение инвестиций среди европейцев по разным категориям, можно увидеть, что все же большая часть средств направляется в пенсионные фонды, а альтернативные инвестиции, такие как искусство или криптовалюты, занимают меньшую долю.
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По материалам:
Finance.ua
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