Bloomberg: международные инвесторы начали покупать все виды активов, связанных с рф — Finance.ua

Bloomberg: международные инвесторы начали покупать все виды активов, связанных с рф Сегодня 16:30 — Фондовый рынок

Bloomberg: международные инвесторы начали покупать все виды активов, связанных с рф

После старта переговоров между рф и США, международные инвесторы начали покупать все виды активов, связанных с россией.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, сотни миллиардов российских активов все еще заморожены американскими санкциями. Так что инвесторы пытаются найти обходной путь. К примеру, они обращаются к гонконгскому рынку и скупают там акции United Co. Rusal International PJSC — московского алюминиевого гиганта. Это происходит настолько стремительно, что цена подскочила на 75% в этом месяце. В Вене они скупили акции австрийского банка Raiffeisen Bank International AG, имеющего дочернюю компанию в Москве, на 35% в этом году; а в Будапеште подняли акции OTP Bank Nyrt, который все еще работает в россии, на 11%.

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То же происходит и на валютных рынках. В Казахстане, главном торговом партнере россии, в этом месяце тенге укрепился примерно на 4%, что является одним из самых больших показателей среди валют в мире.

Как рассказал агентству партнер Morgan, Lewis & Bockius в Нью-Йорке, юрист по ценным бумагам Григорий Мариничев, к нему массово обращаются клиенты, заинтересованные в торговле на российских рынках. В основном это хедж-фонды, семейные офисы и частные инвесторы.

«Они хотят быть первыми в торговле. Но мы мало что можем им сказать, кроме того, чтобы следили за новостями», — сказал Мариничев.

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На закрытых российских рынках цены на акции и объемы торгов также быстро растут. Рубль с начала года вырос на 15% по отношению к доллару США, пишет агентство.

Но торговля этими активами доступна только для местных жителей и инвесторов так называемых дружественных юрисдикций, не имеющих никаких санкций против россии, таких как ОАЭ и Казахстан.

До войны иностранные инвесторы владели российскими акциями и государственными облигациями на сумму около 150 миллиардов долларов, а активы являлись основной составляющей большинства индексов развивающихся рынков. Большинство этих денег с тех пор были изъяты или попали в ловушку на банковские счета нерезидентов в москве, отмечает Bloomberg.

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Как пишет агентство, торговля активами, связанными с россией, может быть серой зоной закона. Менеджер по продажам GAM UK Ltd. в Лондоне Пол Макнамара рассказал, что получил уведомления от банкиров, предлагавших рублевые облигации, которые до полномасштабной войны рф в Украине продавали такие организации, как Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк, цены на которые можно получить по запросу.

Ценные бумаги не подпадают под санкции, но инвестирование в них потребует переговоров, сказал он. Пока он держится в стороне от этого.

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