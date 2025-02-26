Американские акции падают на фоне самого большого за четыре года падения доверия потребителей — Finance.ua
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Американские акции падают на фоне самого большого за четыре года падения доверия потребителей

Фондовый рынок
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Американские акции падают на фоне самого большого за четыре года падения доверия потребителей
Американские акции падают на фоне самого большого за четыре года падения доверия потребителей
Акции на Уолл-стрит снизились во вторник после публикации данных о потребительском доверии, которые оказались хуже прогнозов. Это усилило опасение, что пошлины, введенные Дональдом Трампом, могут ударить по американской экономике.
Об этом пишет Financial Times.
Индекс S&P 500 упал на 0,5%, а Nasdaq Composite — на 1,4%. Несмотря на активные продажи, особого восстановления рынок не показал.
После победы Трампа на выборах в ноябре фондовый рынок резко возрос на ожиданиях бизнес-ориентированной политики, и в прошлую среду S&P 500 достиг исторического максимума. Однако негативные экономические отчеты, включая слабые показатели потребительских настроений и рынка жилья, заставили инвесторов пересмотреть ожидания.
По данным Конференционного совета, индекс потребительского доверия в феврале упал на 7 пунктов — до 98,3. Это самое большое снижение с августа 2021 года, что значительно хуже прогнозов Уолл-стрит (102,5).
В то же время отчет показал, что средние 12-месячные инфляционные ожидания выросли до 6% с 5,2%.
По материалам:
Економічна Правда
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