НКЦБФР включила в список ненадежных инвестпроектов еще 7 кейсов — Finance.ua
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НКЦБФР включила в список ненадежных инвестпроектов еще 7 кейсов

Фондовый рынок
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НКЦБФР включила в список ненадежных инвестпроектов еще 7 кейсов
НКЦБФР включила в список ненадежных инвестпроектов еще 7 кейсов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестпроектов еще 7 кейсов.
Об этом говорится в сообщении комиссии.
В списке уже 414 SCAM-проектов, которые можно просмотреть по ссылке.
Список был дополнен следующими сомнительными проектами: King Academy, Asia-Inside, Crystal Ball Markets, Landson Financial Holding SA, UTEX, Alpine Funded, Aura Funded.
Комиссия напоминает потенциальным инвесторам о важности базовой оценки рисков перед инвестированием.
Как сообщали Українські Новини, НКЦБФР информирует, что с начала 2024 года прекращает ведение Государственного реестра финансовых учреждений в связи с утратой силы закона «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».
По материалам:
Українські Новини
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