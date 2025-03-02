Правительство утвердило механизм распределения средств на финансирование публичных инвестиционных проектов — Finance.ua

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Правительство утвердило механизм распределения средств на финансирование публичных инвестиционных проектов

Казна и Политика
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Правительство утвердило механизм распределения средств из госбюджета на финансирование публичных инвестиционных проектов из Единого портфеля публичных инвестиций.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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28 февраля 2025 года Кабинет Министров Украины принял постановление «Некоторые вопросы распределения публичных инвестиций».

Что предусматривает документ

Документ предусматривает внедрение механизма распределения средств Государственного бюджета Украины на подготовку и реализацию публичных инвестиционных проектов.
Единый проектный портфель предполагает приоритетизацию инвестпроектов и формируется в соответствии с их важностью для стратегических целей государства и региональных потребностей общин.
Также одобренное правительством постановление предусматривает создание Межведомственной комиссии, которая будет заниматься распределением средств на финансирование инвестиционных проектов из госбюджета или с государственной поддержкой.
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Межведомственную комиссию возглавит Министр финансов Украины, в нее также войдут представители Минфина, Минэкономики, Минразвития, Минздрава, МОН, Минэнерго, Минцифры, культуры и стратегических коммуникаций, Минсоцполитики, МВД, МИД, Минюста, Минприроды, Минагрополитики, Минмолодежьспорта, Минветера.
Принятие постановления предусмотрено Дорожной картой реформирования управления публичными инвестициями на 2024−2028 годы и Меморандумом МВФ об экономической и финансовой политике от 4 октября 2024 года.
По материалам:
Finance.ua
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