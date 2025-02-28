Финские инвесторы заинтересовались строительством мусоросжигательного завода в Обухове — Finance.ua
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Финские инвесторы заинтересовались строительством мусоросжигательного завода в Обухове

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Обухов посетила делегация финских бизнесменов и представителей Посольства Финляндии в Украине. Они обсудили с местными властями перспективы строительства современного мусоросжигательного завода.
Об этом сообщает информационный портал «Моя Киевщина» со ссылкой на пресс-службу Обуховского городского совета.
Делегация вместе с представителями громад района и области посетила предприятие «Обуховгорвторресурсы». Гости могли лично ознакомиться с работой предприятия, специализирующегося на сборе, сортировке и переработке твердых бытовых отходов.
Основной целью их визита стало изучение возможностей строительства мусоросжигательного завода в Обухове, что позволило бы не только более эффективно утилизировать отходы, но и генерировать энергию для города.
Финская сторона заинтересована в инвестировании в экологически чистые технологии и готова рассмотреть пути сотрудничества, которые помогут решить проблему отходов, уменьшить нагрузку на полигоны и сделать наши громады еще более экологичными и комфортными для жизни.
Создание такого завода улучшит экологическую ситуацию и станет примером введения современных европейских решений в сфере переработки отходов в Украине.
По материалам:
Finance.ua
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