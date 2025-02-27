Инвесторы рассчитывают на улучшение условий для строительства «зеленых» электростанций, — эксперт — Finance.ua
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Инвесторы рассчитывают на улучшение условий для строительства «зеленых» электростанций, — эксперт

Энергетика
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Государство должно обеспечить предоставление инвесторам совершенных условий для поддержки новых проектов строительства зеленых электростанций, считает Дарья Орлова, аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting.
По ее словам, инвестиционный климат, управление рыночными и политическими рисками остаются ключевыми для принятия решений инвесторами.
Она напомнила, что в 2025 году государство планирует провести четыре «зеленых» аукциона для привлечения инвесторов в строительство солнечных, ветровых электростанций и других типов возобновляемой энергетики совокупно на 350 МВт мощности.
«Пока потенциальные инвесторы не возлагают значительных надежд на эти аукционы, но все же определенные шаги по улучшению механизма проводятся», — объясняет эксперт.
Также она рассказала, что в начале февраля были подписаны изменения в законодательство президентом Украины, предусматривающие, что один победитель аукциона сможет получить до 50% годовой квоты поддержки.
В то же время Орлова сообщила, что в ближайшее время ожидается погашение части долга производителям из ВИЭ по «зеленому» тарифу, пользуясь средствами, сэкономленными «Укрэнерго» по тарифу на диспетчеризацию.
Как сообщалось, ЕБРР поддержал идею создания Фонда, который ускорит строительство зеленой энергетики в Украине. Инвесторы ожидают, что фонд заработает весной 2025 года.
По материалам:
УНІАН
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