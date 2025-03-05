Приоритеты восстановления Украины: Правительство утвердило секторальные портфели публичных инвестиционных проектов — Finance.ua

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Приоритеты восстановления Украины: Правительство утвердило секторальные портфели публичных инвестиционных проектов

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Приоритеты восстановления Украины: Правительство утвердило секторальные портфели публичных инвестиционных проектов
Приоритеты восстановления Украины: Правительство утвердило секторальные портфели публичных инвестиционных проектов
Кабинет Министров утвердил Секторальные портфели публичных инвестиционных проектов на основе Единого проектного портфеля публичных инвестиций (SPP).
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
Для чего это? Это решение определяет приоритетные направления инвестирования и способствует эффективному использованию ресурсов для восстановления страны.
«Секторальные портфели сформированы на основе предложений министерств, которые предоставили Минэкономики свои оценки по приоритетности проектов. Учитывалась их степень готовности, критичность, возможность реализации в 2025 году и определен объем потребности в финансировании. Это решение позволяет сосредоточить публичные инвестиции на наиболее важных инициативах», — отметил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.
Утвержденные секторальные портфели объединяют приоритетные проекты в стратегически важных областях:
  • социальное направление (жилье, образование, здравоохранение, социальная защита);
  • инфраструктура (энергетика, транспорт, водоснабжение);
  • гуманитарное разминирование;
  • развитие системы надежных укрытий.
Четкая структура публичных инвестпроектов исключит возможность дублирования инициатив, обеспечит прозрачность финансирования и улучшит управление публичными инвестициями.

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Формирование секторальных портфелей является важным этапом реформы управления государственными инвестициями. Эта реформа внедряет системный подход к планированию, позволяет более эффективно использовать средства и создает условия для привлечения дополнительного международного финансирования для восстановления критически важных объектов Украины.
Напомним, по оценке Всемирного банка, на восстановление Украины в течение следующего десятилетия необходимо 524 млрд долларов. Внедрение секторальных портфелей в рамках реформы управления публичными инвестициями будет способствовать структурированному и эффективному использованию этих ресурсов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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