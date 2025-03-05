Приоритеты восстановления Украины: Правительство утвердило секторальные портфели публичных инвестиционных проектов — Finance.ua

Приоритеты восстановления Украины: Правительство утвердило секторальные портфели публичных инвестиционных проектов Сегодня 14:02

Приоритеты восстановления Украины: Правительство утвердило секторальные портфели публичных инвестиционных проектов

Кабинет Министров утвердил Секторальные портфели публичных инвестиционных проектов на основе Единого проектного портфеля публичных инвестиций (SPP).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Для чего это? Это решение определяет приоритетные направления инвестирования и способствует эффективному использованию ресурсов для восстановления страны.

«Секторальные портфели сформированы на основе предложений министерств, которые предоставили Минэкономики свои оценки по приоритетности проектов. Учитывалась их степень готовности, критичность, возможность реализации в 2025 году и определен объем потребности в финансировании. Это решение позволяет сосредоточить публичные инвестиции на наиболее важных инициативах», — отметил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

Утвержденные секторальные портфели объединяют приоритетные проекты в стратегически важных областях:

социальное направление (жилье, образование, здравоохранение, социальная защита);

инфраструктура (энергетика, транспорт, водоснабжение);

гуманитарное разминирование;

развитие системы надежных укрытий.

Четкая структура публичных инвестпроектов исключит возможность дублирования инициатив, обеспечит прозрачность финансирования и улучшит управление публичными инвестициями.

Формирование секторальных портфелей является важным этапом реформы управления государственными инвестициями. Эта реформа внедряет системный подход к планированию, позволяет более эффективно использовать средства и создает условия для привлечения дополнительного международного финансирования для восстановления критически важных объектов Украины.

Напомним, по оценке Всемирного банка, на восстановление Украины в течение следующего десятилетия необходимо 524 млрд долларов. Внедрение секторальных портфелей в рамках реформы управления публичными инвестициями будет способствовать структурированному и эффективному использованию этих ресурсов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.