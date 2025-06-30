На Fin Blogger Award назвали вдохновляющего инвестора года — Finance.ua

На Fin Blogger Award назвали вдохновляющего инвестора года Сегодня 13:40 — Личные финансы

На Fin Blogger Award назвали вдохновляющего инвестора года

Вдохновляющий инвестор года». 26 июня в Киеве в рамках престижной премии Fin Blogger Award был назван победитель номинации «».

Стоит отметить, что эта номинация внеконкурсная. Это означает, что за нее не происходит публичного голосования — решение принимается на основе профессиональной оценки вклада, достижений или особых заслуг в сфере.

Победителя в рамках номинации «Вдохновляющий инвестор года» определяли за реальную трансформацию жизни благодаря инвестициям — и смелость поделиться ею с другими.

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Итак, одержала победу, а вместе с ней и памятную статуэтку, предприниматель, инвестор, эксперт в сфере финансов, которая 8 лет успешно сочетает путешествия и бизнес — Дарина Совенко.

Она имеет свой блог на 142 тыс. подписчиков, в котором рассказывает, какую валюту лучше выбрать, куда можно вложить деньги и, например, останутся ли Дубаи богатыми.

Добавим, что Совенко, уже обучившая более 3200 учеников финансам и инвестициям, в 2024 году победила сразу в двух номинациях: «Лучший лектор по инвестиционной тематике» и «Лучший финансовый блог для женщин об инвестициях».

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