На Fin Blogger Award назвали вдохновляющего инвестора года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На Fin Blogger Award назвали вдохновляющего инвестора года

Личные финансы
27
На Fin Blogger Award назвали вдохновляющего инвестора года
На Fin Blogger Award назвали вдохновляющего инвестора года
26 июня в Киеве в рамках престижной премии Fin Blogger Award был назван победитель номинации «Вдохновляющий инвестор года».
Стоит отметить, что эта номинация внеконкурсная. Это означает, что за нее не происходит публичного голосования — решение принимается на основе профессиональной оценки вклада, достижений или особых заслуг в сфере.
Победителя в рамках номинации «Вдохновляющий инвестор года» определяли за реальную трансформацию жизни благодаря инвестициям — и смелость поделиться ею с другими.
Читайте также
Итак, одержала победу, а вместе с ней и памятную статуэтку, предприниматель, инвестор, эксперт в сфере финансов, которая 8 лет успешно сочетает путешествия и бизнес — Дарина Совенко.
Она имеет свой блог на 142 тыс. подписчиков, в котором рассказывает, какую валюту лучше выбрать, куда можно вложить деньги и, например, останутся ли Дубаи богатыми.
Добавим, что Совенко, уже обучившая более 3200 учеников финансам и инвестициям, в 2024 году победила сразу в двух номинациях: «Лучший лектор по инвестиционной тематике» и «Лучший финансовый блог для женщин об инвестициях».
Андрей Сурков
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems