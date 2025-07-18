Пятерка наиболее проблемных автомобилей по оценкам механиков — Finance.ua
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Пятерка наиболее проблемных автомобилей по оценкам механиков

Технологии&Авто
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Пятерка наиболее проблемных автомобилей по оценкам механиков
Пятерка наиболее проблемных автомобилей по оценкам механиков
Механики — это люди, которые видят автомобили изнутри и знают, какие модели заставляют их ночевать в сервисе, а какие почти никогда не подводят. Эксперты назвали пятерку автомобилей, которые считают наиболее проблемными из-за частых поломок и сложности обслуживания. Этот рейтинг поможет водителям избежать дорогостоящих неожиданностей при выборе авто и лучше понимать, какие модели могут создать наибольшие трудности в эксплуатации.
Составленный аналитиками рейтинг базируется на реальных данных исследований JD Power, Consumer Reports, TÜV, ADAC, а также на отзывах владельцев и мастеров автосервисов. В нем учли количество поломок на 100 авто (PP100), частоту обращений в сервис и типичные проблемы, пишет uamotors.

Fiat 500L

Начнём с Fiat 500L — маленький, но очень проблемный автомобиль. Его владельцы часто жалуются на электронику: глюки мультимедиа, климат-контроля и даже системы зажигания. Автоматическая коробка 2018−2022 годов — слабое место, а подвеска быстро изнашивается. PP100 здесь около 250 — это очень много. Из плюсов — привлекательный дизайн и просторный салон, но машина славится ненадежностью.

Renault Logan / Dacia Logan

Renault Logan или Dacia Logan — популярные бюджетные модели, которые в сервисах не редкость. Причина — низкое качество сборки и часто отказывающее электричество. Подвески изнашиваются уже после 30−40 тысяч километров. PP100 — около 230. Плюсы — доступная цена и простота ремонта, но если хотите меньше проблем — лучше поискать что-нибудь другое.

Jeep Cherokee

Jeep Cherokee имеет репутацию грубого внедорожника, но проблемы с 9-ступенчатым автоматом и электроникой отпугивают многих. Двигатели склонны к перегреву и высокому потреблению масла. PP100 — примерно 240, что для премиум-класса — провал. Из плюсов — хорошие внедорожные качества.
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Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze когда-то был популярен, но сейчас частые проблемы с двигателями, электроникой и качеством сборки делают его частым гостем в сервисе. PP100 около 220. Из плюсов — доступность на вторичном рынке и динамика.

Dacia Duster

Dacia Duster считают «народным кроссовером», но подвеска, электричество и коробка часто подводят. PP100 около 225. Преимущества — низкая цена и проходимость.
В списке много бюджетных автомобилей, ведь часто производители экономят на материалах и комплектующих, чтобы снизить цену. Но даже премиальные марки не застрахованы от проблем из-за сложной электроники и новых технологий.
Чтобы избежать таких проблем, изучайте рейтинги, проверяйте историю авто и не гонитесь за дешевизной. Лучше немного переплатить за надежность, чем потом тратить время и деньги на ремонт.
Кстати, если до сих пор думаете — что выгоднее купить в 2025 году, электрокар или авто с традиционным типом двигателя, рекомендуем прочитать наш материал «Электромобили или бензиновые авто: что выгоднее выбрать в 2025», где Finance.ua разобрал финансовую составляющую этого вопроса.
По материалам:
uamotors
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