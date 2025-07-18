Дешевле, чем iPhone: в Китае выпустили мощный электроскутер (фото) — Finance.ua
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Дешевле, чем iPhone: в Китае выпустили мощный электроскутер (фото)

Технологии&Авто
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Дешевле, чем iPhone: в Китае выпустили мощный электроскутер (фото)
Дешевле, чем iPhone: в Китае выпустили мощный электроскутер (фото)
Новый электроскутер Mifun получился дешевле нового iPhone: стоит 550 долларов в розницу и 392 доллара — при заказе оптом партии из 150 и более единиц.
Купить электробайк можно через маркетплейс Alibaba, сообщает сайт Autoevolution.
Дешевая модель Mifun не имеет названия — указано лишь, что это High Speed Electric Scooter 72v («Высокоскоростной 72-вольтный электроскутер»).
Дешевле, чем iPhone: в Китае выпустили мощный электроскутер (фото)
Mifun имеет типичный для электроскутеров дизайн с пластиковыми панелями. Бюджетная модель получила даже цифровой щиток приборов и Bluetooth.
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Дешевый электроскутер достаточно мощный. Mifun оснащен мотором в заднем колесе мощностью 4 л.с. (3 кВт) и способен развить 80 км/ч. Обычно даже несколько более дорогие модели медленнее.
Дешевле, чем iPhone: в Китае выпустили мощный электроскутер (фото)
Замедляют электробайк Mifun дисковый тормоз спереди и сзади, также установлены двойные амортизаторы на обоих колесах. Литиевая аккумуляторная батарея емкостью 20 Ач обеспечивает запас хода до 70 км, а ее зарядка занимает примерно 6 часов.
По материалам:
Фокус
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