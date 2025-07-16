В Украине разоблачили международную схему мошенничества с криптой — Finance.ua

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В Украине разоблачили международную схему мошенничества с криптой

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В Украине разоблачили международную схему мошенничества с криптой
В Украине разоблачили международную схему мошенничества с криптой
В июне 2025 года правоохранители завершили международное расследование деятельности сети мошеннических call-центров, обманывавших граждан Европейского Союза. По делу уже подсчитаны убытки — пострадали не менее 19 человек, а общая сумма похищенного составляет более 1,5 миллиона гривен.
Об этом сообщила пресс-служба киберполиции.
В суд направлены обвинительные акты в отношении 14 участников преступной организации, в том числе 4 организаторов. Всем им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Расследование длилось более года и проводилось совместно украинскими и чешскими правоохранителями.
В Украине разоблачили международную схему мошенничества с криптой

Как работала схема

Мошенники действовали по четко продуманной схеме.
  • Находили своих жертв среди жителей Чехии, Польши и других стран ЕС, размещавших объявления на местных онлайн-платформах.
  • После этого связывались с ними якобы для покупки товара и посылали фишинговые ссылки, которые выглядели как настоящие платежные сервисы.
  • После ввода банковских данных на фейковых страницах преступники получали доступ к счетам и снимали с них деньги.
  • Часть средств они переводили на подконтрольные банковские карты, остальные конвертировали в криптовалюту.
В состав группировки входило около 20 человек в возрасте от 20 до 49 лет. Многие были между собой знакомы с детства или родственники. Каждый имел свою роль — от вербовки так называемых «воркеров», контактировавших с жертвами, до администрирования фишинговых сайтов и вывода денег.
Организаторы координировали работу мошеннических call-центров, обеспечивали всю техническую инфраструктуру и контролировали финансовые потоки.
В Украине разоблачили международную схему мошенничества с криптой
Во время обысков правоохранители изъяли компьютеры, телефоны, SIM-карты, банковские карты и документацию.
Ключевые участники были задержаны еще в январе 2024 года. Дело уже передано в суд.
По материалам:
incrypted
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