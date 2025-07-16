Audi вывела на рынок электрические кроссоверы-купе Q6 и SQ6 Sportback e-tron (фото) — Finance.ua
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Audi вывела на рынок электрические кроссоверы-купе Q6 и SQ6 Sportback e-tron (фото)

Технологии&Авто
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Audi вывела на рынок электрические кроссоверы-купе Q6 и SQ6 Sportback e-tron (фото)
Audi вывела на рынок электрические кроссоверы-купе Q6 и SQ6 Sportback e-tron (фото)
Audi проявляет все больший интерес к электромобилям и выводит на рынок новые электрические кроссоверы-купе Q6 Sportback e-tron и SQ6 Sportback e-tron модельного ряда 2025 года.

Audi Q6 Sportback e-tron

Электромобиль имеет систему полного привода с двумя электромоторами, которая выдает мощность 422 л.с. (315 кВт). В режиме Launch Control эти характеристики растут до 456 л.с. (340 кВт). Разгон от 0 до 96 км/ч занимает 4,9 секунды, максимальная скорость составляет 209 км/ч.
Автомобиль комплектуется батареей емкостью 100 кВт·ч. На одном заряде электромобиль может проехать до 513 км (по циклу EPA). Зарядка с 10% до 80% на зарядной станции мощностью 270 кВт занимает всего 21 минуту.
Audi вывела на рынок электрические кроссоверы-купе Q6 и SQ6 Sportback e-tron (фото)
Версия начального уровня Q6 Sportback Premium (если возможно в одном предложении совмещать слова «начальный уровень», Audi и Premium) отличается от классической Q6 более низкой на 37 мм крышей и более динамичным силуэтом. В стандартном оснащении доступны внешний пакет S line, 19-дюймовые колеса, панорамная крыша, кожаные сиденья, 11,9-дюймовая цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система с 14,5-дюймовым дисплеем. Цена такой комплектации составляет $69600.
Audi вывела на рынок электрические кроссоверы-купе Q6 и SQ6 Sportback e-tron (фото)
Версия Q6 Sportback Premium Plus дополнительно предлагает подогрев руля, аудиосистему Bang&Olufsen, расширенное внутреннее освещение и набор систем помощи водителю. В их числе доступны адаптивный круиз-контроль и проекционный дисплей с дополненной реальностью. Такая комплектация уже оценивается в $73 400.
Audi вывела на рынок электрические кроссоверы-купе Q6 и SQ6 Sportback e-tron (фото)
Комплектация Audi Q6 Sportback Prestige имеет акустическое стекло дверей, отдельный 10,9-дюймовый экран для пассажира, адаптивную пневмоподвеску и улучшенные дневные ходовые огни. Дополнительное оборудование набросило еще $2000 в цену, и за эту версию придется заплатить $75400.

Audi SQ6 Sportback e-tron

Спортивная версия SQ6 получила более мощную систему полного привода. Она выдает 483 л.с. (360 кВт) или до 509 л.с. (380 кВт) в режиме Launch Control. Это позволяет разгоняться до 96 км/ч за 4,1 секунды. В то же время для спортивной версии немного прибавили максимальную скорость — она достигает 230 км/ч. Из-за повышенной производительности запас хода снижается до 455 км.
Audi вывела на рынок электрические кроссоверы-купе Q6 и SQ6 Sportback e-tron (фото)
Кроме дополнительной мощности, версия SQ6 Sportback e-tron получила спортивно настроенную пневмоподвеску и усиленную тормозную систему с 6-поршневыми суппортами и увеличенными 375-миллиметровыми дисками спереди.
Audi вывела на рынок электрические кроссоверы-купе Q6 и SQ6 Sportback e-tron (фото)
Эта модель отличается более агрессивным дизайном со вставками цвета алюминия и 20-дюймовыми колесами. В салоне доступен спортивный руль с тремя спицами, сиденья из комбинированной кожи и материала Dinamica, педали из нержавеющей стали, декоративные вставки из карбона и функция массажа для передних сидений.
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Цена Audi SQ6 Sportback e-tron начинается с $76 300 (комплектация Premium). Версии Premium Plus и Prestige стоят $79700 и $81700 соответственно.
По материалам:
ITC.ua
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