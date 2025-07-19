Motorola и Swarovski готовят к запуску эксклюзивную версию смартфона Razr 60 (фото) — Finance.ua

Motorola и Swarovski готовят к запуску эксклюзивную версию смартфона Razr 60 (фото) 19.07.2025, 02:12 — Технологии&Авто

Motorola и Swarovski готовят к запуску эксклюзивную версию смартфона Razr 60 (фото)

Motorola готовится представить специальное издание складывающегося смартфона Razr 60 в сотрудничестве с австрийским брендом Swarovski.

Об этом пишет портал YTECHB, который также показал рендер нового устройства.

Читайте также Motorola представила складной смартфон razr 60 ultra (фото)

Новинка получит кожаную заднюю панель в цвете Ice Blue, которая будет украшена 32 кристаллами Swarovski. Металлическая рама и шарнир смартфона также будут иметь соответствующий цвет.

Кроме дизайнерских изменений модель будет иметь уникальный набор часов для внешнего экрана и обновленное программное обеспечение.

Несмотря на премиальный внешний вид, устройство будет иметь ту же техническую базу, что и стандартный Razr 60. Это 6,9-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и внешний 3,6-дюймовый AMOLED-экран с частотой 90 Гц.

Читайте также Motorola представила новый смартфон Edge 60 Stylus

За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 7400X, а объем памяти — 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной. Основная камера — 50 Мп, дополнительная — широкоугольная 13 Мп, селфи-камера — 32 Мп. Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч.

Инсайдер @evleaks сообщил на своей странице в X, что новинка будет представлена 5 августа. Цена версии Swarovski Edition пока не раскрыта, однако известно, что стандартная версия Razr 60 стоит около $700.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.