Motorola представила складной смартфон razr 60 ultra (фото) — Finance.ua
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Motorola представила складной смартфон razr 60 ultra (фото)

Технологии&Авто
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Motorola представила складной смартфон razr 60 ultra (фото)
Motorola представила складной смартфон razr 60 ultra (фото)
Motorola официально представила новый складной смартфон razr 60 ultra. Это флагманское устройство с большими дисплеями, мощной камерой, акцентом на искусственный интеллект и необычным дизайном.
Об этом говорится в пресс-релизе.

Характеристики Motorola razr 60 ultra

Razr 60 ultra получил 7-дюймовый внутренний и 4-дюймовый внешний pOLED-дисплей с высоким разрешением. Оба дисплея сертифицированы Pantone.
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Вариантов корпуса два: с деревянной крышкой и покрытием из алькантары.
Механизм раскладушки укреплен титановой петлей, а дисплей защищен стеклянной керамикой Gorilla Glass Ceramic. Степень защиты — IP48.
Motorola представила складной смартфон razr 60 ultra (фото)
Moto ai, искусственный интеллект, встроенный в смартфон, предлагает новые функции: подсказки Catch Me Up, Pay Attention и Remember This.
ИИ может реагировать на контент на экране, предлагать действия, создавать списки или транслировать изображения на другие устройства. Работает голосом и текстом, есть специальная ИИ-кнопка.
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Razr 60 ultra имеет тройную камеру (основной сенсор — 50 МП), поддерживает съемку в формате Dolby Vision, Dolby Atmos и функции для динамических и групповых фото.
Аккумулятор на 4700 мАч обеспечивает до полутора суток работы. TurboPower 68 Вт позволяет зарядить смартфон за 8 минут.
Телефон поддерживает беспроводную и обратную зарядку.

Где купить Motorola razr 60 ultra

Motorola razr 60 ultra уже поступил в продажу в Украине. Цена и детали — на официальном сайте бренда и у ритейлеров.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал множится там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
speka.media
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