Motorola представила складной смартфон razr 60 ultra (фото) — Finance.ua

Motorola представила складной смартфон razr 60 ultra (фото)

Motorola представила складной смартфон razr 60 ultra (фото)

Motorola официально представила новый складной смартфон razr 60 ultra. Это флагманское устройство с большими дисплеями, мощной камерой, акцентом на искусственный интеллект и необычным дизайном.

Об этом говорится в пресс-релизе.

Характеристики Motorola razr 60 ultra

Razr 60 ultra получил 7-дюймовый внутренний и 4-дюймовый внешний pOLED-дисплей с высоким разрешением. Оба дисплея сертифицированы Pantone.

Вариантов корпуса два: с деревянной крышкой и покрытием из алькантары.

Механизм раскладушки укреплен титановой петлей, а дисплей защищен стеклянной керамикой Gorilla Glass Ceramic. Степень защиты — IP48.

Moto ai, искусственный интеллект, встроенный в смартфон, предлагает новые функции: подсказки Catch Me Up, Pay Attention и Remember This.

ИИ может реагировать на контент на экране, предлагать действия, создавать списки или транслировать изображения на другие устройства. Работает голосом и текстом, есть специальная ИИ-кнопка.

Razr 60 ultra имеет тройную камеру (основной сенсор — 50 МП), поддерживает съемку в формате Dolby Vision, Dolby Atmos и функции для динамических и групповых фото.

Аккумулятор на 4700 мАч обеспечивает до полутора суток работы. TurboPower 68 Вт позволяет зарядить смартфон за 8 минут.

Телефон поддерживает беспроводную и обратную зарядку.

Где купить Motorola razr 60 ultra

Motorola razr 60 ultra уже поступил в продажу в Украине. Цена и детали — на официальном сайте бренда и у ритейлеров.

