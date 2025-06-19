Airbus продаст VietJet до 150 самолетов на 9,4 миллиарда долларов — Finance.ua
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Airbus продаст VietJet до 150 самолетов на 9,4 миллиарда долларов

Технологии&Авто
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Airbus продаст VietJet до 150 самолетов на 9,4 миллиарда долларов
Airbus продаст VietJet до 150 самолетов на 9,4 миллиарда долларов
Мировой аэрокосмический гигант Airbus и вьетнамский лоукостер VietJet подписали соглашение, которое может обойтись до 9,4 миллиарда долларов. Речь идет о поставках до 150 современных узкофюзеляжных самолетов A321neo.
Об этом сообщает Reuters.
Компании заявили, что подписали меморандум о взаимопонимании на покупку 100 самолетов с возможностью в будущем добавить еще 50 к соглашению. Глава VietJet Нгуен Тхи Фионг Тхао подчеркнула, что эти эффективные самолеты являются ключевыми для ее стратегии превращения компании в международного авиационного игрока.
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«Эти современные и эффективные самолеты сыграли важную роль в росте VietJet. Это знаменательное соглашение является важным шагом в стратегии роста авиакомпании как многонациональной авиационной группы», — заявила Тхао.
Поставки начнутся с 2030 года, и VietJet уже подтвердила наличие необходимых средств для этой масштабной операции. Это соглашение является частью активной стратегии Airbus по наращиванию продаж, которую они демонстрируют на Парижском авиасалоне.
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VietJet полностью полагается на флот Airbus (за исключением двух китайских региональных самолетов) и до сих пор не получил ни одного из около 200 самолетов MAX, заказанных у Boeing. Airbus уже является доминирующим поставщиком самолетов во Вьетнаме, занимая 86% рынка. Тем не менее, Вьетнам как зависимая от экспорта страна находится под давлением США относительно закупки большего количества американских товаров.
Стоит отметить, что последнее соглашение с Airbus состоялось всего через несколько недель после того, как VietJet заказала 20 широкофюзеляжных авиалайнеров A330neo. Это свидетельствует о стремительном развитии и амбициозных планах вьетнамской авиакомпании.
По материалам:
Діло
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