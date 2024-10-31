Airbus вывел на рынок долгожданный самолет A321XLR — Finance.ua

Airbus вывел на рынок долгожданный самолет A321XLR Сегодня 03:20 — Технологии&Авто

Airbus вывел на рынок долгожданный самолет A321XLR

Компания Airbus наконец-то вывела на рынок свой новый самолет модели A321XLR. Первым в мире получившим его оператором стала испанская национальная авиакомпания Iberia.

Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

A321XLR — это новейший узкофюзеляжный самолет, который имеет дальность полета, увеличенную на 15% (до 8700 км), и при этом потребляет на 30% меньше топлива по сравнению с предыдущими моделями. Самолет может частично работать на экологичном топливе (SAF).

До 2030 года Airbus планирует сделать модель полностью совместимой с SAF.

Профильное издание Simple Flying называет A321XLR революционной моделью, ведь узкофюзеляжный самолет с большей дальностью полета способен заменить широкофюзеляжные на определенных маршрутах в низкий сезон, что вызывает интерес как у традиционных перевозчиков, так и у лоукостеров.

На сегодняшний день компания Airbus имеет уже более 500 заказов на эту модель, а разработка A321XLR длилась пять лет. Первый полет прошел в июне 2022 года.

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Первый самолет A321XLR для Iberia имеет 182 места в двух классах (по сравнению с 232 в обычном A321), причем бизнес-класс оборудован креслами-кроватями. Кроме того, в самолете добавили увеличенные багажные полки (на 60%), на каждом месте есть доступ в интернет.

Сначала самолет будут использовать на европейских маршрутах, первый трансатлантический рейс планируется из Мадрида в Бостон в ноябре.

«Мы очень гордимся быть авиакомпанией, которая первой начнет использовать новый самолет Airbus. A321XLR позволит нам достигать новых пунктов назначения, выполняя трансатлантические маршруты и делая это более эффективно», — рассказал президент Iberia Марко Сансавини.

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