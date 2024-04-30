Airbus впервые поднял в небо вертолет Racer, созданный по концепции, которую отклонил Пентагон — Finance.ua

Airbus впервые поднял в небо вертолет Racer, созданный по концепции, которую отклонил Пентагон 30.04.2024, 01:43 — Технологии&Авто

Airbus впервые поднял в небо вертолет Racer, созданный по концепции, которую отклонил Пентагон

Racer от Airbus с гибридным двигателем, который должен лететь со скоростью 400 км/ч, использует дополнительные толкательные винты и действительно является вертолетом.

Об этом сообщает Defence Express

Новый вертолет Racer, созданный Airbus Helicopters, совершил свой первый полет 25 апреля 2024 года.

Как сообщает компания, он длился около 30 минут в небе над Мариньяном на юге Франции, где находятся главные производственные мощности. Таким образом, Racer начинает цикл испытаний, которые будут продолжаться в течение двух лет.

Сам вертолет построен по схеме вертолета. И несмотря на то, что до сих пор довольно часто встречается ошибочная попытка использовать этот термин, как синоним слову вертолет или вертолет, именно Racer является настоящим представителем малочисленной «фракции» вертолетов.

Напомним, что главное отличие вертолетов в том, что у них подъемная сила создается как за счет винта, так и крыла. Кроме того, именно у Racer есть еще два толчка винта.

За счет такого сочетания в Airbus рассчитывают, что крейсерская скорость Racer будет составлять 400 км/ч. Но кроме того, особенность этого вертолета в том, что он экологичнее и экономнее. Он требует на 20% меньше топлива, а его электрогибридная силовая установка из двух двигателей Aneto-1X позволяет выключение одного из них в полете.

При этом крейсерская скорость в 400 км/ч прямо говорит, что Racer может побить принадлежащий его прототипу мировой рекорд — Eurocopter X3, который в 2013 году разогнался до 472 км/ч.

В то же время Airbus интересна тем, что похожую концепцию с толкающим винтом для достижения высоких скоростей полета выбрал Sikorsky (часть Lockheed Martin) в своих прототипах Raider X и SB-1 Defiant, которые разрабатывались вместе с Boeing и должны были разгоняться до 460 км/ч.

Эти машины предлагались в конкурсе Future Attack Reconnaissance Aircraft и Future Long-Range Assault Aircraft. Но первую программу, которая предусматривала замену Bell OH-58D Kiowa и половины ударных парков AH-64 Apache отменили, а во второй победил Bell со своим конвертопланом V-280 Valor.

uagolos По материалам:

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