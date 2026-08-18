Эксперты назвали 7 лучших подержанных авто для пенсионеров Сегодня 05:35 — Технологии&Авто

Пенсионер за рулем

Стремительный рост цен на авторынке заставляет многих покупателей, особенно людей на пенсии, искать качественные альтернативы среди автомобилей с пробегом. Эксперты составили список доступных седанов, хэтчбеков и кроссоверов, стоимость которых не превышает $15 000 (672 тыс. грн).

Эти модели отличаются экономичностью, удобной обзорностью, высоким уровнем безопасности и комфортом для ежедневных поездок.

Kia Soul 2022 года

Kia Soul привлекает не только узнаваемым кубическим дизайном, но и высокой практичностью. Благодаря высокой посадке и просторному салону модель предлагает удобный доступ для водителя и пассажиров и отличную обзорность.

Расход горючего составляет примерно 7,8 л на 100 км в смешанном цикле, что является умеренным показателем для годового пробега около 24 000 км. Высокая надежность по рейтингу JD Power (85 из 100) и награда безопасности TOP SAFETY PICK делают этот хэтчбек отличным выбором.

Mazda CX-5 2018 года

Компактный кроссовер Mazda CX-5 с качественным интерьером и плавной подвеской. Модель потребляет около 8,4 л горючего на 100 км в комбинированном режиме, что является обычным показателем для этого класса. Внедорожник получил высочайшую награду по безопасности TOP SAFETY PICK+ и имеет высокий коэффициент надежности — 83 из 100.

Subaru Legacy 2019 года

Японский седан Subaru Legacy предлагает фирменный полный привод, что гарантирует уверенное управление в любую погоду. Смешанный расход топлива составляет около 8,1 л на 100 км. Автомобиль получил 81 балл за надежность и высокую оценку безопасности от IIHS за превосходную устойчивость во время испытаний.

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Toyota Prius 2017 года

Гибридный хэтчбек Toyota Prius 2017 года остается абсолютным лидером по экономичности. Показатель расхода горючего составляет всего 4,5 л на 100 км, что позволяет существенно экономить деньги на заправках. Модель предлагает тихий салон, отличную обзорность, высокую надежность (85 баллов из 100) и высокий уровень защиты пассажиров.

Toyota Corolla 2020 года

Toyota Corolla 2020 гарантирует баланс между современными технологиями и проверенной годами надежностью (85 из 100). Среднее потребление горючего составляет около 7,1 л на 100 км в смешанном цикле. Благодаря обновленному интерьеру, комфортным сиденьям и комплексу систем безопасности этот седан станет отличным спутником для ежедневных поездок.

Hyundai Sonata 2021 года

Просторный седан Hyundai Sonata предлагается на вторичном рынке примерно за $14 150 (632 590 грн). Автомобиль отличается большим багажником, эргономичным салоном и расходом топлива около 7,4 л на 100 км². Благодаря рейтингу надежности 82 из 100 и высоким оценкам за краш-тесты, модель является разумным выбором для водителей, которые ценят пространство и комфорт.

Mazda CX-3 2019 года

Компактный кроссовер Mazda CX-3 отличается легкостью в управлении во время городской парковки. Модель расходует около 7,6 л горючего на 100 км и имеет рейтинг надежности 83 из 100. Благодаря стильному дизайну салона и наивысшей награде за безопасность TOP SAFETY PICK от IIHS этот кроссовер стал отличной альтернативой крупным авто.

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