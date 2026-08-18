Эксперты назвали 7 лучших подержанных авто для пенсионеров
Стремительный рост цен на авторынке заставляет многих покупателей, особенно людей на пенсии, искать качественные альтернативы среди автомобилей с пробегом. Эксперты составили список доступных седанов, хэтчбеков и кроссоверов, стоимость которых не превышает $15 000 (672 тыс. грн).
Эти модели отличаются экономичностью, удобной обзорностью, высоким уровнем безопасности и комфортом для ежедневных поездок.
Kia Soul 2022 года
Kia Soul привлекает не только узнаваемым кубическим дизайном, но и высокой практичностью. Благодаря высокой посадке и просторному салону модель предлагает удобный доступ для водителя и пассажиров и отличную обзорность.
Расход горючего составляет примерно 7,8 л на 100 км в смешанном цикле, что является умеренным показателем для годового пробега около 24 000 км. Высокая надежность по рейтингу JD Power (85 из 100) и награда безопасности TOP SAFETY PICK делают этот хэтчбек отличным выбором.
Mazda CX-5 2018 года
Компактный кроссовер Mazda CX-5 с качественным интерьером и плавной подвеской. Модель потребляет около 8,4 л горючего на 100 км в комбинированном режиме, что является обычным показателем для этого класса. Внедорожник получил высочайшую награду по безопасности TOP SAFETY PICK+ и имеет высокий коэффициент надежности — 83 из 100.
Subaru Legacy 2019 года
Японский седан Subaru Legacy предлагает фирменный полный привод, что гарантирует уверенное управление в любую погоду. Смешанный расход топлива составляет около 8,1 л на 100 км. Автомобиль получил 81 балл за надежность и высокую оценку безопасности от IIHS за превосходную устойчивость во время испытаний.
Toyota Prius 2017 года
Гибридный хэтчбек Toyota Prius 2017 года остается абсолютным лидером по экономичности. Показатель расхода горючего составляет всего 4,5 л на 100 км, что позволяет существенно экономить деньги на заправках. Модель предлагает тихий салон, отличную обзорность, высокую надежность (85 баллов из 100) и высокий уровень защиты пассажиров.
Toyota Corolla 2020 года
Toyota Corolla 2020 гарантирует баланс между современными технологиями и проверенной годами надежностью (85 из 100). Среднее потребление горючего составляет около 7,1 л на 100 км в смешанном цикле. Благодаря обновленному интерьеру, комфортным сиденьям и комплексу систем безопасности этот седан станет отличным спутником для ежедневных поездок.
Hyundai Sonata 2021 года
Просторный седан Hyundai Sonata предлагается на вторичном рынке примерно за $14 150 (632 590 грн). Автомобиль отличается большим багажником, эргономичным салоном и расходом топлива около 7,4 л на 100 км². Благодаря рейтингу надежности 82 из 100 и высоким оценкам за краш-тесты, модель является разумным выбором для водителей, которые ценят пространство и комфорт.
Mazda CX-3 2019 года
Компактный кроссовер Mazda CX-3 отличается легкостью в управлении во время городской парковки. Модель расходует около 7,6 л горючего на 100 км и имеет рейтинг надежности 83 из 100. Благодаря стильному дизайну салона и наивысшей награде за безопасность TOP SAFETY PICK от IIHS этот кроссовер стал отличной альтернативой крупным авто.
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