$40 млн за Ferrari: электромобиль бренда установил исторический рекорд Сегодня 22:44 — Технологии&Авто

Ferrari Luce

Еще недавно первый электромобиль Ferrari критиковали за отход от традиций бренда, а теперь установил рекорд. Ferrari Luce продали на благотворительном аукционе за $40 млн — это самый дорогой новый автомобиль, когда-либо проданный на аукционе.

Об этом пишет Bloomberg.

Продажа была проведена во время Monterey Car Week в Калифорнии. Покупателя автомобиля не назвали.

Что известно об этом

Автомобиль был продан на благотворительном аукционе Sotheby’s. Речь идет о специальной версии Luce, созданной по индивидуальному заказу. Такие автомобили Ferrari называет «tailor made» — их производят в единственном экземпляре в соответствии с пожеланиями конкретного покупателя.

Предыдущий рекорд установил Ferrari Daytona SP3, который в прошлом году был продан за $26 млн. Таким образом, новый результат Luce превысил его на $14 млн.

Первый электромобиль Ferrari вызвал споры

Ferrari представила Luce в мае. Стартовая цена модели составила €550 тыс. ($636,4 тыс.). Это первый электрический автомобиль бренда, поэтому его появление сопровождалось критикой и даже падением акций компании.

Luce отличается от традиционных Ferrari не только силовой установкой, но и дизайном. Автомобиль имеет четыре двери и мощность более 1000 лошадиных сил. Над его дизайном Ferrari работала вместе со студией LoveFrom, которую основал бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв.

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В Ferrari заявляли, что модель уже заинтересовала как постоянных, так и новых клиентов. Компания не раскрывает подробных данных о продажах Luce, но ожидается, что первая партия в несколько сотен автомобилей будет распродана.

Для Ferrari важной проверкой спроса станет и вторичный рынок: именно цены и интерес к подержанным Luce покажут, насколько долговременным будет спрос на электромобиль.

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