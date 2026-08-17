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BYD показал мощную альтернативу Skoda Octavia за $14 700 (фото)

Технологии&Авто
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BYD Qin Max
BYD Qin Max
В Китае стартовали продажи нового BYD Qin Max — доступного семейного седана, предложенного сразу в двух электрифицированных вариантах. Покупателям доступны электромобиль и плагин-гибрид, а цены стартуют примерно от $14 700.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Цена и оборудование

Плагин-гибридная версия стоит 99 900−129 900 юаней ($14 700−19 100), а электромобиль — 109 900−143 900 юаней ($16 200−21 200).
По размерам BYD Qin Max чуть больше Skoda Octavia. Длина седана составляет 4866 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1495 мм, а колесная база — 2820 мм.
BYD показал мощную альтернативу Skoda Octavia за $14 700 (фото)
В салоне установили цифровую приборную панель и большой 15,6-дюймовый сенсорный экран. В более дорогих комплектациях доступны проекция данных на лобовое стекло, холодильник и система полуавтономного вождения.
Электрическая версия BYD Qin Max доступна с двигателями мощностью 163 и 326 л. с. Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд. Запас хода составляет 530 или 630 км в зависимости от версии.
BYD показал мощную альтернативу Skoda Octavia за $14 700 (фото)
Производитель также заявляет о сверхбыстрой зарядке: батарею можно пополнить до 97% всего за 9 минут.
Плагин-гибрид Qin Max DM-i получил 1,5-литровый бензиновый двигатель на 99 л. и электромотор мощностью 235 л. с. Его заявленный расход составляет 2,59 л на 100 км, а общий запас хода на бензине и электротяге достигает 2370 км.
По материалам:
Фокус
BYDЭлектромобили
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