Apple разрабатывает функцию, которая позволит доказать, что фото настоящее, а не созданное ИИ Сегодня 04:40 — Технологии&Авто

Apple разрабатывает функцию, которая позволит доказать, что фото настоящее, а не созданное ИИ

Apple разрабатывает функцию Reference Image, которая позволит проверять происхождение фотографий с помощью уникальных данных, связанных с аппаратным обеспечением iPhone. Это должно помочь определить: изображение настоящее, или его отредактировали или создали с помощью ИИ.

Упоминание о новшестве нашло издание 9to5Mac в коде iOS 27 beta 5.

Компания не будет получать сами фотографии, сделанные пользователями, а присылать их в Private Cloud Compute для подтверждения. Это будет включать только определенную информацию из датчиков и метаданных фотографий.

Если Apple решит, что датчик камеры iPhone мог быть скомпрометирован, она может отменить предыдущие проверки подлинности, связанные с устройством. В то же время пока выглядит так, будто эта функция будет отключена по умолчанию, а пользователи смогут самостоятельно включить ее в настройках камеры.

Вдобавок к этому, чтобы получать информацию о происхождении изображения, фото нужно будет делать в режиме Reference. Сам режим не будет аутентифицировать фото автоматически, оставляя этот выбор пользователям. При аутентификации Apple будет назначать фотографиям уникальный идентификатор.

Подлинными фотографиями можно будет делиться с другими. Их устройства Apple самостоятельно проверят, не было ли изменено изображение, при этом Apple не узнает, какие фотографии они просматривают.

Если пользователь согласится передать все данные о фотографиях, вместе с ними могут передаваться уникальные идентификаторы устройства и необрезанные кадры, связанные с изображением. Также Apple позволит передавать эти данные через USB на Mac или ПК, чтобы фото сохраняло подтверждение своей подлинности.

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